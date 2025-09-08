Китайские автомобильные бренды идут к лидерству на мировом рынке.

С учетом данных от начала 2025 года до июля, Toyota осталась самым популярным автобрендом в мире, увеличив продажи на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Focus2Move.

Японский автогигант удерживает многолетнее лидерство на мировом рынке, обеспечив себе долю в 10,9% от всех глобальных продаж. Volkswagen занял второе место, продемонстрировав рост на 2,2% и получив 5,7% доли мирового рынка.

Несмотря на некоторое падение продаж, американский бренд Ford занял третье место, получив 4,6% доли рынка. Небольшой рост продемонстрировал и Hyundai, а наиболее удивительные темпы среди лидеров показывают китайские бренды.

Видео дня

Так, продажи Geely выросли на 78,8%, тогда как BYD продемонстрировал рост на 10,7%. Можно предположить, что это лишь начало завоевания КНР мирового рынка, ведь с каждым месяцем появляется все больше интересных китайских новинок.

ТОП-10 самых популярных автомобильных брендов:

Toyota (+3,9%). Volkswagen (+2,2%). Ford (-4,2%). Hyundai (+1%). Honda (-6%). BYD (+10,7%). Kia (+5,2%). Nissan (-5%). Chevrolet (-0,9%). Geely (+78,8%).

Мировой авторынок - другие новости

Недавно УНИАН сообщил, что согласно итоговым данным за период с начала 2025 года по июль самым популярным автомобилем в Европе стал Renault Clio. Покупатели любят это авто за красивый дизайн, доступную цену и экономность.

На второй позиции расположилась Dacia Sandero, тогда как третье занял Volkswagen T-Roc.

А еще ранее сообщалось, что рейтинг самых продаваемых моделей в мире в 2025 году возглавила Toyota Corolla. На второй позиции расположилась еще одна модель японского производителя - кроссовер RAV4.

Вас также могут заинтересовать новости: