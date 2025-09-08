С учетом данных от начала 2025 года до июля, Toyota осталась самым популярным автобрендом в мире, увеличив продажи на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Focus2Move.
Японский автогигант удерживает многолетнее лидерство на мировом рынке, обеспечив себе долю в 10,9% от всех глобальных продаж. Volkswagen занял второе место, продемонстрировав рост на 2,2% и получив 5,7% доли мирового рынка.
Несмотря на некоторое падение продаж, американский бренд Ford занял третье место, получив 4,6% доли рынка. Небольшой рост продемонстрировал и Hyundai, а наиболее удивительные темпы среди лидеров показывают китайские бренды.
Так, продажи Geely выросли на 78,8%, тогда как BYD продемонстрировал рост на 10,7%. Можно предположить, что это лишь начало завоевания КНР мирового рынка, ведь с каждым месяцем появляется все больше интересных китайских новинок.
ТОП-10 самых популярных автомобильных брендов:
- Toyota (+3,9%).
- Volkswagen (+2,2%).
- Ford (-4,2%).
- Hyundai (+1%).
- Honda (-6%).
- BYD (+10,7%).
- Kia (+5,2%).
- Nissan (-5%).
- Chevrolet (-0,9%).
- Geely (+78,8%).
Мировой авторынок - другие новости
Недавно УНИАН сообщил, что согласно итоговым данным за период с начала 2025 года по июль самым популярным автомобилем в Европе стал Renault Clio. Покупатели любят это авто за красивый дизайн, доступную цену и экономность.
На второй позиции расположилась Dacia Sandero, тогда как третье занял Volkswagen T-Roc.
А еще ранее сообщалось, что рейтинг самых продаваемых моделей в мире в 2025 году возглавила Toyota Corolla. На второй позиции расположилась еще одна модель японского производителя - кроссовер RAV4.