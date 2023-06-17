Российский производитель легковых автомобилей "АвтоВАЗ" столкнулся с критическим дефицитом рабочей силы.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, крупнейший российский производитель легковых автомобилей "АвтоВАЗ" столкнулся с критическим дефицитом рабочей силы.

Как заявил глава компании Максим Соколов, "АвтоВАЗ" намерен привлечь к сборке машин россиян, приговоренных к принудительным работам, сообщает российский РБК.

По словам Соколова, это решение было обусловлено дефицитом рабочей силы. Всего компания рассчитывает к 2024 году привлечь к производству около четырех тысяч работников. Сколько из них будет осужденных, неизвестно.

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"Ну может быть сотни, может быть одна сотня, может быть две сотни", - заявил глава компании. Однако как уточняет российский "Интерфакс", из общего объема необходимых трудовых ресурсов до 50% от общей потребности может быть закрыто осужденными к принудительным работам.

В настоящее время на предприятии востребовано 19 наименований специалистов: слесари механосборочных работ, операторы металлообрабатывающего оборудования, кузнецы-штамповщики и маляры.

Общий объем необходимых трудовых ресурсов к сентябрю 2023 года составит 1,1 тыс. человек, к январю 2024 года - еще порядка 2,9 тыс. человек.

Крах российского автопрома

После российского вторжения Украину продажи машин марки Lada упали на 19,4%. 16 марта 2022 года из-за отсутствия запчастей "АвтоВАЗ" объявил о корпоративном отпуске.

30 января 2023 года "АвтоВАЗ" заявил о том, что будет выпускать автомобили Lada только в трех цветах. Данное решение было связано с нехваткой краски из-за введенных против агрессора санкций. Сообщалось, что можно заказать автомобили белого, черного и темно-зеленого цветов. Раньше автомобили были доступны в шести-восьми цветах.

В марте 2023 года сообщалось о том, что россияне жалуйются на слишком высокие цены на автомобили. Даже цена российског "Москвича", детали к которому поставляет китайская компания JAC, стала неподъемной. Цены на Lada Granta, самый популярный автомобиль в РФ, начинаются от 680 тыс рублей.

Сотрудники "АвтоВАЗ" с 29 мая ушли в корпоративный отпуск, который продлится до 19 июня.

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