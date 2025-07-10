Новинку предлагают как с передним, так и с полным приводом.

Японская компания Mazda представила кроссовер CX-5 третьего поколения. Об этом сообщает "УкрАвтопром", детальное описание возможностей новинки можно найти на портале Carscoops.

Длина автомобиля увеличилась на 114 мм, ширина - на 13 мм, а колесная база - на 76 мм. Было расширено багажное отделение, что добавило дополнительные 61 л грузового пространства.

Кроссовер получил 2,5-литровый бензиновый двигатель e-Skyactiv G, работающий в паре с 24-вольтовой мягкой гибридной системой. Максимальная мощность составляет 140 л.с.

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Новое поколение может похвастаться 10,25" цифровой панелью приборов и 15,6-дюймовым монитором информационно-развлекательной системы со встроенным Google. Версия автомобиля начального уровня получит несколько меньший (12,9") сенсорный экран.

Напомним, Mazda CX-5 дебютировала на Франкфуртском автосалоне 2011 года, а производство модели началось в 2012 году. Специалисты считают CX-5 надежным и безопасным автомобилем.

Украинский авторынок - что интересного

Mazda CX-5 является достаточно популярной в Украине и регулярно попадала в ТОП самых востребованных авто.

В то же время она существенно уступает по популярности некоторым другим кроссоверам, в первую очередь - Renault Duster и Toyota RAV4.

Кстати, именно Toyota RAV4 стала лидером на украинском рынке новых гибридов, если брать июньские показатели. На втором месте оказался Nissan Qashqai, тогда как третье заняла Toyota Yaris Cross.

Среди импортируемых гибридов с пробегом первое место занял автомобиль Toyota Prius.

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