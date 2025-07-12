Названы 10 самых надежных электромобилей с пробегом: им не страшны поломки

Лидером стал компактный электромобиль от британского бренда.

Некоторые автомобилисты все еще не готовы покупать электромобили из-за сомнений в их надежности. Тем не менее на вторичном рынке можно найти немало моделей, которые способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.

В издании What Car? определили 10 самых надежных электромобилей с пробегом. По словам экспертов, все эти автомобили очень редко выходят из строя.

ТОП-10 самых надежных электромобилей с пробегом:

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1. Mini Electric

2. Nissan Leaf

3. BMW i4

3. Renault Megane E-Tech

5. Volkswagen e-Up

6. BMW i3

7. Cupra Born

8. MG 5

9. Tesla Model 3

10. Polestar 2

Mini Electric (Cooper SE), который выпускался с 2020 по 2024 год, признали самым надежным электромобилем с пробегом. Эксперты отметили, что у этой модели есть и другие плюсы.

В частности, в издании похвалили Mini Electric за богатое оснащение и неплохую динамику. Также у этой модели стильный дизайн, но не самый практичный интерьер.

Кроме того, эксперты поделились, что Mini Electric способен проехать без подзарядки всего около 233 км. Именно поэтому этот электромобиль подойдет далеко не всем водителям.

Другие надежные автомобили

Ранее автомобильный эксперт Ньо Логан рассказал об одном очень надежном автомобиле с пробегом. По его словам, это недорогая модель, которая способна легко проехать сотни тысяч километров без поломок.

Кроме того, в Consumer Reports определили бренды, которые выпускают самые надежные автомобили в 2025 году. Лидером оказалась не компания Toyota.

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