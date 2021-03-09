По данным Европейской Бизнес Ассоциации, в Украине остается несогласованным приказ Минздрава, разрешающий использовать лечебные добавки при выращивании птиц.

В Украине могут запретить продажу курятины уже в ближайшее время из-за бюрократической несогласованности.

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Об этом говорится в сообщении Европейской Бизнес Ассоциации.

Согласно сообщению, 17 февраля Министерство здравоохранении опубликовало приказ, разрешающий использовать лечебные кормовые добавки для профилактики болезней при выращивании птиц. Документ был согласован с Минэкономики и Госпродпотребслужбой. В то же время, Государственная регуляторная служба намерена отозвать этот приказ.

"Несогласование данного нормативного акта приведет к фактически запрету реализации мяса птицы как на территории Украины, так и за ее пределами. Ведь продукция питания, которая запрещена к употреблению внутри страны, запрещена и к экспорту", - отмечается в сообщении.

Европейская Бизнес Ассоциация уже направила письмо в Министерство здравоохранения и Госрегуляторную службу с просьбой не допустить запрета использования кормовых добавок для откорма птицы в Украине.

"Данные кормовые добавки не являются вредными для человека и используются, в том числе, в европейских странах, однако они очень важны для выращивания птицы и используются в течение всего цикла", - говорится в сообщении.

В ассоциации подчеркивают, что сложившаяся ситуация может также привести к потере поголовья птицы и росту цен на этот продукт, который является социальным.

Что этому предшествовало

Украина в 2020 году обновила абсолютный рекорд по объемам экспорта курятины – 431 тысяча тонн, тогда как выручка от продажи продукции сократилась, составив 555 миллионов долларов (против 579 миллионов долларов в 2019 году).

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Автор: Анна Нагорная