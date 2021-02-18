В прошлом году украинский экспорт мяса птицы составил 431 тысячу тонн на сумму 555 миллионов долларов.

Украина в 2020 году обновила абсолютный рекорд по объемам экспорта курятины – 431 тысяча тонн, тогда как выручка от продажи продукции сократилась, составив 555 миллионов долларов (против 579 миллионов долларов в 2019 году).

Читайте такжеВ Украине падает производство продуктов - Госстат

Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" академик НААН Николай Пугачев, сообщила пресс-служба ведомства.

"Характерной тенденцией 2020 года стало усиление позиций мясопродукции украинского производства на международном рынке за счет курятины", - отметил ученый.

В то же время в прошлом году Украине не удалось продолжить тенденцию увеличения экспорта мяса и субпродуктов.

"В прошлом году стоимость экспорта продукции мясной группы уменьшилась по сравнению с показателями 2019 года на 8% и составила 652 миллиона долларов. Причинами этого стали снижение цен на украинскую курятину за границей и общее уменьшение объемов экспорта говядины", – говорится в сообщении.

Кроме того, в 2020 году украинские экспортеры дважды сталкивались с запретами поставок курятины в Европейский Союз и ряд других стран, поэтому потенциал продаж был использован не полностью.

Главные покупатели украинской курятины

Больше всего отечественной мясопродукции было экспортировано в страны Ближнего Востока, Евросоюза и СНГ. Доля стран ЕС в стоимостном измерении составила 20%.

Крупнейшим покупателем украинского мяса в прошлом году была Саудовская Аравия с долей 20,9% от всего экспорта.

"Эта ближневосточная страна закупает в Украине исключительно мясо птицы. Первые закупки она сделала в 2015 году – 28 тонн на сумму 34 тысячи долларов. А уже в 2020 году экспорт украинского мяса птицы в Саудовскую Аравию достиг 83 тысячи тонн на сумму 136 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

Значительными были также доли Нидерландов (13,9%), Объединенных Арабских Эмиратов (8,3%), Беларуси (6,1%), Азербайджана (5,2%) и Казахстана (4,1%).

В целом экспорт Украины в эти страны составил 59% всех поставок мяса на глобальном рынке.

Что этому предшествовало

Украина в 2020 году сократила производство мяса на 1,1% – до 3,45 миллиона тонн.

Экспорт агропродукции из Украины по итогам 2020 года остался почти на уровне предыдущего года (22,2 миллиарда долларов), а импорт вырос на 14% (до 6,5 миллиарда долларов).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная