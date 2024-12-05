Отмечается, что к праздникам импортный сыр может заполонить украинские магазины.

Цены на отечественный сыр в Украине постоянно растут. Производители сетуют на постоянное подорожание молочного сырья.

Издание Infagro пишет, что большая часть производителей планируют с 1 декабря увеличить цену на сыры сразу на 10%. При этом торговые сети неохотно идут на уступки поставщикам.

В сложившейся ситуации сыроделам придется пока что аккумулировать убытки, потому что сырье уже подорожало более чем на 40%.

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В то же время себестоимость импортного сыра ниже, чем у украинского продукта, поэтому можно ожидать, что перед праздниками европейские производители займут большую часть украинского рынка.

Цены на молоко в Украине - последние новости

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили отметил, что средняя закупочная цена молока экстрасорта прибавила 1,25 гривни в сравнении с первой половиной октября и достигает 18,95 гривни за килограмм. По его словам, цены находятся в пределах 17,75 - 19,8 гривни за килограмм.

При этом высший сорт в среднем стоит 18,4 гривни за килограмм, подорожав на 1,7 гривни. Молоко первого сорта выросло в цене на 60 копеек до 16,7 гривни за килограмм. Кроме того, нынешний спрос на сливочное масло на внешних рынках может подтолкнуть рост цен на молоко-сырье в Украине.

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