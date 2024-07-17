Отмечается, что Более низкий, чем ожидалось, урожай подстегнет российскую инфляцию.

Фермеры Ростовской области РФ пытаются спасти урожай, пострадавший от аномальной жары, заморозков и наводнений. На этот регион приходится 11% всего урожая зерновых прошлого года.

Издание Reuters пишет, что урожай зерновых в России в 2024 году, согласно апрельскому прогнозу, составит 132 миллиона тонн, что на 9% ниже 145 миллионов в 2023 году и на 16% ниже рекордных 158 миллионов в 2022 году.

На прошлой неделе представители Ростовской области заявили, что ожидают снижения урожая зерна в этом году на 38% до 10 млн тонн, поскольку после весенних заморозков наступила сильная жара.

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По оценкам Сергея Сасунова, главного агронома хозяйства "Рассвет", его хозяйство собрало лишь половину от прошлогоднего объема.

Глобальное потепление открыло для сельского хозяйства новые северные районы России, но экстремальные погодные условия сделали урожаи в южных регионах нестабильными.

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут назвала засуху главным фактором, который может заставить правительство пересмотреть прогноз урожая зерна в этом году.

Сасунов сказал, что в его районе практически не было осадков с марта. Многие фермеры в Ростовской области также винят в снижении урожая заморозки ранней весной.

На Кировском конезаводе в начале мая температура опускалась до минус 4-5 градусов по Цельсию.

"Показатели были отличные, но потом начались климатические катаклизмы. Сейчас очень страдает кукуруза. Подсолнечник пересеяли, все весенние урожаи в плохом состоянии", - говорит заместитель руководителя хозяйства Николай Черкезов.

Более низкий, чем ожидалось, урожай подстегнет российскую инфляцию, которая уже достигла 8,6%, на фоне высоких государственных расходов и роста зарплат в экономике, демонстрирующей признаки перегрева.

Одна из крупнейших российских сельскохозяйственных компаний "Степь", владеющая землями в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях, заявила, что ожидает снижения урожая зерновых на 10% в сравнении с прошлым годом.

При этом сельскохозяйственная консалтинговая компания "Совэкон" заявила, что температура в основных зернопроизводящих регионах в ближайшие недели будет на 2-6 градусов выше нормы.

Главный метеоролог РФ Роман Вильфанд указал, что в ближайшие годы периоды экстремальной жары в России станут более продолжительными, а наводнения и ураганы - более частыми.

Урожай зерновых в Украине - прогноз

Исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что в Министерстве аграрной политики и продовольствия пересмотрели прогноз по будущему урожаю, увеличив его с 74 до 77 млн т.

56 млн т из заявленного количества будут зерновые и зернобобовые, а 21 млн т - масличные культуры. Заметим, что на сегодня в стране уже собрали более 3 млн т зерновых: в частности, было собрано по 1,5 млн т пшеницы и ячменя. Также идет активный сбор рапса и гороха.

Если новый прогноз оправдается, то показатели урожая окажутся примерно на 7% ниже прошлогодних, которые составляли 82 млн т.

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