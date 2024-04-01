Обе стороны войны, которые являются активными игроками на рынке экспорта пшеницы, продают ее по заниженным ценам.

Война опустошает казну как Украины, так и России. Вероятно, менее понятным является влияние на мировой рынок зерна, в частности, пшеницы. Это важно, потому что цены на пшеницу сейчас искусственно занижены и могут отскочить назад в любой момент и снова подтолкнуть инфляцию вверх, пишет Forbes.

Отмечается, что обе стороны войны, которые являются активными игроками на рынке экспорта пшеницы, сейчас продают ее по ценам ниже себестоимости.

"Что-то должно измениться, чтобы остановить Украину и Россию от низких цен на товарную пшеницу, которые не имеют экономического смысла, поскольку обе стороны продолжают финансировать расходы на военные действия", – считает автор товарного отчета о денежных потоках Hackett Money Flow Шон Хаккетт.

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По его словам, вероятно, Украина РФ, зная, что получение наличных сейчас, даже за счет экономических потерь, имеет определенный смысл. Это потому, что за наличные можно приобрести заменяемые материалы, необходимые во время войны.

Чтобы остановить процесс продажи зерна по заниженным ценам нужны правительственные ограничения или производители самостоятельно должны отказаться от этой идеи, пишет Хаккетт.

До начала войны в конце февраля 2022 года экспорт пшеницы из России и Украины составлял 29% рынка. Сейчас эта доля упала до 14,3%, согласно данным сайта World's Top Exports. По крайней мере частично такое падение было обусловлено необходимостью предлагать более низкие цены, чтобы наполнить государственную казну. Однако частично это произошло из-за нехватки рабочей силы и других ресурсов для выращивания культуры, подчеркивает эксперт.

По его словам, текущая ситуация на рынке пшеницы не может продолжаться вечно. В конце концов, выращивание пшеницы в убыток приведет к банкротству фермеров.

Однако может повлиять погода. Во-первых, в первые две недели мая, вероятно, будут поздние заморозки. Такое событие, вероятно, нанесет ущерб урожайности, уменьшив предложение пшеницы. Кроме того, существует беспокойство, что ключевой регион выращивания на юге России у Черного моря страдает от засушливой погоды, которая может усилиться.

Недавно пшеница стоила $5,62 за бушель, согласно данным Trading Economics. Это ниже пика в $7,57, достигнутого в июле прошлого года.

"В случае, если США или Россия пострадают от прогнозируемой неблагоприятной погоды, эксперты ожидают, что цена на пшеницу вернется к росту после нескольких месяцев падения. Если же случится и то, и другое, то стоит ожидать еще большего роста цен. Конечно, погоду трудно предсказать, поэтому инвесторы должны быть готовы к изменению тактики", – говорится в статье.

Проблемы агросектора

Франция и группа других стран Евросоюза настаивают на усилении ограничений на импорт пищевых продуктов из Украины, чтобы предотвратить дестабилизацию сельскохозяйственных рынков.

В то же время страны-члены Европейского Союза, после предварительной договоренности парламента и Совета ЕС, достигли тяжелого компромисса о продлении беспошлинной торговли для Украины еще на один год, поскольку фермеры со всего блока протестуют против импорта продовольствия из Украины. Расширение действия так называемых автономных торговых мер еще должен одобрить Европейский парламент.

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