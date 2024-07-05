В этом году сбор урожая начали примерно на две недели раньше, чем обычно.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия пересмотрели прогноз по будущему урожаю, увеличив его с 74 до 77 млн т. Об этом в эфире телемарафона рассказал исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

56 млн т из заявленного количества будут зерновые и зернобобовые, а 21 млн т - масличные культуры. Заметим, что на сегодня в стране уже собрали более 3 млн т зерновых: в частности, было собрано по 1,5 млн т пшеницы и ячменя. Также идет активный сбор рапса и гороха.

Если новый прогноз оправдается, то показатели урожая окажутся примерно на 7% ниже прошлогодних, которые составляли 82 млн т.

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Также стоит отметить, что если речь идет о поздних культурах (в частности, кукурузе, сое и подсолнечнике), то сейчас еще продолжается активная фаза вегетационного развития. Поэтому погодные факторы в июле-августе могут существенно повлиять на конечные показатели.

Сообщается, что основной сбор начали с южных регионов страны и сейчас он уже перешел в центральные и восточные области. При этом озимый ячмень начали собирать практически во всех областях.

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Напомним, в июне и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что работников аграрного сектора будут бронировать от мобилизации. Это решение должно поспособствовать безопасному сбору урожая.

А еще ранее сообщалось, что аграрии прогнозируют рост цен на свою продукцию. Причиной этого называли подорожание бензина.

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