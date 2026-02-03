Украинский мед в Германии стоит дешевле, чем в Украине, - экспортер

На внутреннем рынке дефицит, тогда как товар активно продают за границу.

В Украине наблюдается дефицит меда, в то время как произведенный местными аграриями продукт продается в Германии по более низким ценам. Об этом изданию "Коммерсант Украинский" рассказал руководитель компании "Мед Украины", член правления Ассоциации экспортеров и переработчиков меда Эдуард Кричфалушия.

"Дефицит уже есть. На украинском рынке меда недостаточно. Первый признак этого дефицита – это отсутствие определенных сортов меда в торговых сетях. Сегодня цена украинского меда на полках магазинов в Украине выше, чем на полках в Германии на тот же украинский мед", – констатирует Кричфалушия.

Главной причиной стало существенное сокращение медосбора вследствие неблагоприятных погодных условий, а также потери отрасли из-за военной агрессии РФ против Украины. В результате аграрии собрали чуть больше половины обычного урожая меда. При этом предварительно заключенные контракты на поставки продукта никто не отменял.

"Есть контракты, есть обязательства – не так просто мед перенаправить. И если следующий урожай будет лучше – что тогда делать? Мы должны быть прозрачными как для норвежских или шведских партнеров и покупателей, так и для украинских партнеров и покупателей. Одинаковых правил должны придерживаться", – объясняет Кричфалушия.

Поэтому, если Украина начнет отдавать наработанные в прошлом рынки, импортеры просто будут в дальнейшем закупать мед из южноамериканских стран – Аргентины, Мексики, Чили, резюмирует экспортер.

Мед в Украине – главные новости

Цены на мед в Украине выросли в полтора раза еще летом 2025 года. Пчеловоды называли сезон одним из самых тяжелых за последние десятилетия. Так, акациевый мед за год подорожал с 450 до 700 гривен за литр.

С 29 октября ЕС расширил беспошлинные квоты на ряд продуктов из Украины, в том числе и на мед. Для него квоты выросли с 6 000 до 35 000 тонн, или на 483%. Предыдущий режим беспошлинной торговли утратил силу 6 июня.

