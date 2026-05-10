По словам юриста, для получения помощи ВПЛ важную роль играет наличие документов, подтверждающих статус или утрату жилья.

В 2026 году система выплат для внутренне перемещенных лиц в Украине претерпела некоторые изменения. Государство переориентировало помощь в первую очередь на наиболее уязвимые категории населения, одновременно введя более четкие критерии и ограничения на получение поддержки.

Адвокат, руководитель ЮК Prima Leader Group Дина Дрыжакова объяснила в комментарии УНИАН, кто имеет право на выплаты ВПО и в каких случаях их могут не назначить.

Кому полагаются выплаты ВПО в Украине – список категорий

Как отметила юрист, ключевым критерием теперь является не сам факт перемещения, а социальная уязвимость и документальное подтверждение обстоятельств.

Так, в первую очередь право на выплаты ВПО в 2026 году будут иметь люди, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий или временной оккупации – в соответствии с перечнем территорий, утвержденным Минреинтеграции.

Также, по словам юриста, среди приоритетных категорий – граждане, чье жилье было разрушено или стало непригодным для проживания. При этом она подчеркнула, что обязательным условием является наличие официальных документов, подтверждающих статус или повреждение жилья, однако на практике это часто создает сложности, особенно в зонах боевых действий:

"Например, есть дело из моей практики: ситуация в той же Константиновке – жилье разрушено, но без должным образом оформленного акта это сложно официально доказать".

Как добавила Дрижакова, без такого подтверждения подать документы на получение помощи практически невозможно, поскольку даже видео- или фотодоказательств – недостаточно.

Также в перечень приоритетных получателей помощи входят малообеспеченные семьи, но ключевым критерием здесь является фактический уровень дохода: средний доход за три месяца на одного человека не должен превышать 10 380 гривень (ранее он составлял 9 444 грн) – то есть четырех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. "При этом срок выплат увеличился с 24 до 30 месяцев", – отметила специалист.

Другие категории в списке на получение выплаты ВПО включают:

Семьи с детьми, переехавшие с территорий активных боевых действий или временно оккупированных территорий.

Студентов ВПЛ до 23 лет, обучающихся на дневной или дуальной форме и проживающих отдельно от родителей.

Детей-сирот или лишенных родительской опеки в возрасте до 23 лет.

На этом перечень заканчивается.

Как проверить выплаты ВПО – сколько они должны составлять

Как отметила юрист, размеры выплат в 2026 году являются фиксированными для отдельных категорий и не зависят от дохода.

Например, выплаты ВПО детям до 18 лет и лицам с инвалидностью в настоящее время составляют 3000 гривень, и эта сумма является фиксированной. При этом группа инвалидности, по словам эксперта, значения не имеет.

В то же время выплаты ВПО пенсионерам и совершеннолетним трудоспособным лицам составляют 2000 гривень, если их пенсия, опять же, не превышает установленный порог в 9 400 грн.

При этом, если ВПО устроится на работу, будут ли выплаты отменены – зависит от уровня дохода:

"Учитывается совокупный доход семьи в пересчете на одного человека и, если он не превышает установленный порог в 10 380 гривень – выплаты сохраняются".

В то же время, если внутренне перемещенное лицо устраивается на работу, оно, по словам юриста, должно сообщить об этом органам социальной защиты – информация о доходах автоматически отображается в государственных реестрах и, поскольку с заработной платы уплачиваются налоги и взносы в Пенсионный фонд, становится доступной для соответствующих органов.

Что делать в случае задержки выплат

Дрижакова объяснила, что задержки могут быть связаны с техническими или административными причинами, поэтому сначала стоит обратиться в органы социальной защиты, в которых оформлялось пособие.

"Также можно воспользоваться телефонами горячих линий, чтобы сообщить о проблеме и зафиксировать обращение", – посоветовала она, добавив: "Если же ситуация не меняется или выплаты в дальнейшем не поступают, тогда целесообразно подать письменный запрос для официального выяснения обстоятельств".

справка Дина Дрыжакова Адвокат Работает адвокатом с 2017 года, владелица и руководительница юридической компании PRIME LEADER GROUP, существующей уже 15 лет. Основное направление работы — помощь по уголовным делам: мошенничество, взлом компьютерных сетей, экстрадиция, а также интеллектуальная собственность, снятие ареста с криптокошельков.

