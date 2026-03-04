4 марта принято поздравлять инженеров и печь домашнее печенье.

Четвертый день марта принесет не только ожидаемое многими потепление, но и несколько поводов для празднования. Народный праздник сегодня в Украине посвящается перелетным птицам, а также предупреждает об опасности необдуманных покупок. А международное торжество этого дня установлено в честь интересного хобби.

Какой сегодня праздник церковный

Монаха Герасима Иорданского чествуют православные, которые пользуются новым календарем. Предания говорят, что этот отшельник был настолько силен духом, что даже смог подружиться со львом. У святого просят прибавить телесных и душевных сил, исцелить болезни, побороть вредные привычки, сделать здоровым и плодовитым домашний скот.

По старому стилю сегодня праздник апостолов Филимона и Архипа, покровителей добрых дел.

Какой сегодня праздник в мире

Всемирный день инженерии установлен на сегодняшнюю дату, чтобы почтить роль этой науки в техническом прогрессе и повышении качества жизни. А еще с ним поздравляют всех инженеров, изобретателей и ученых, занятых в этой сфере.

Также 4 марта празднуется Международный день скрапбукинга. Это вид искусства, основанный на изготовлении и декорировании фотоальбомов, блокнотов и личных дневников. Такое рукоделие не только успокаивает, но еще помогает запечатлеть счастливые воспоминания.

Перечислим также остальные всемирные праздники сегодня - День протеста против плохого обслуживания, День игровых мастеров, День борьбы с ожирением, День значения имен, День изобретения микрофона.

Какой сегодня праздник в Украине

У украинцев отсутствуют официальные поводы для празднования. В государственном календаре праздник 4 марта не установлен. Однако у этой даты есть немало интересных обычаев, что сохранились до наших времен с древности.

Какой сегодня праздник народный

Приметы этого дня помогают определить, будет ли начало весны холодным или теплым:

если в небе летят журавли или лебеди, то скоро потеплеет;

идет снег - еще будут заморозки;

если ночью ярко светят звезды, то в апреле разольются реки;

птицы начали строить гнезда - весна уже окончательно наступила.

Наши предки заметили, что 4 марта возвращаются с юга перелетные птицы и собираются в огромные стаи грачи. Поэтому праздник сегодня получил народное название Герасим Грачевник. Хозяйки выпекали печенье, которому придавали форму птиц - таким образом надеялись ускорить наступление весны.

Есть два ритуала на счастье и благополучие в доме - нужно открыть настежь все окна и хорошо проветрить помещение, а также вынести старую изношенную обувь.

Что нельзя делать сегодня

Под запретом 4 марта три повседневных дела: долгие поездки, мытье окон и шопинг, особенно если покупка дорогостоящая и необдуманная. Такие действия приведут к беде. Кроме того, помня о том, какой сегодня церковный праздник, воздержаться стоит от ругани, зависти, осуждения других. Еще нельзя нарушать Великий пост.

