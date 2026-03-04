5 городов в Западной Европе, которые должен посетить каждый: о некоторых вы, вероятно, и не слышали

Попал в список и удивительный Зальцбург.

Если вы представляете себе сказочные замки, устланные брусчаткой улочки городов, которые как будто застыли во времени, и живописные площади, то вам точно нужно посетить Западную Европу.

От городов, пересеченных каналами в самом сердце Фландрии, до зеленых холмов Эльзаса и вплоть до Швейцарских Альп, есть много направлений, которые привлекают туристов со всего мира. Ресурс Travel Off Path назвал 5 городов в Западной Европе, которые стоит посетить каждому.

Тун, Швейцария

Швейцария – довольно дорогое направление для туризма, и Тун не станет исключением из правил. Но несмотря на высокие цены, этот город стоит посетить хотя бы раз. Он находится на кристально чистых берегах озера Тунерзее – альпийского озера, окруженного заснеженными горами.

Видео дня

Больше всего внимания там привлекает побеленный, похожий на Диснейленд замок Шлосс Тун. Он возвышается на холме над 800-летним городом и придает Туну классический европейский вид.

Это направление идеально подойдет тем, кто стремится к спокойному, расслабленному отдыху в Альпах. Чтобы в полной мере насладиться видами гор, автор советует поплавать на каяке по озеру Тунерзее.

Кольмар, Франция

Кольмар – это небольшой город на востоке Эльзаса. Он чем-то похож на деревню из сказки "Красавица и чудовище" в натуральную величину.

"Представьте себе кривые фахверковые дома всех возможных цветов, извилистые водоемы, по которым плавают деревянные лодки с плоским дном, и очаровательные площади с фонтанами", – описывает этот город автор.

Обычно люди приезжают в Кольмар в декабре, чтобы посетить рождественские ярмарки. Однако этот город прекрасен независимо от времени года. В материале сказано, что лучше всего отправляться туда весной.

Кольмар идеально подойдет для знакомства с франко-немецкой культурой и дегустации эльзасской кухни без шумного Страсбурга. Вы можете взять экскурсию на плоскодонной лодке с опытным местным гидом и исследовать город, плывя по каналам Petite Venise.

Динан, Бельгия

Динан находится в чисто франкоязычной Валлонии. Это город-замок, зажатый между отвесными скалами и быстротечной рекой Маас.

"Коллегиальная церковь Богоматери, которая практически является синонимом Динана, – это настоящее готическое чудо с уникальной луковичной колокольней, имеющей форму почти как груша, и впечатляющим нефом, поддерживаемым прочными каменными колоннами и витражами. На вершине города стоит впечатляющая средневековая цитадель, возвышающаяся над известняковой скалой, словно королевская корона. С ее толстыми каменными валами, укрепленными стенами, охватывающими край, и башнями, похожими на диснеевские, на которых развеваются бельгийские флаги, трудно сказать, где заканчивается рукотворное, а начинается скала", – рассказывается в материале.

Подняться туда непросто, ведь нужно преодолеть 408 ступенек. Однако есть альтернатива – канатная дорога.

К тому же, автор уверяет, что дорогая картошка фри с брюссельской площади Гран-Плас не может сравниться с хрустящей золотистой фри из La Phine Frite. Попробовать ее можно за 8 долларов.

Шверин, Германия

По мнению автора, Шверин – возможно, один из самых красивых городов Европы. Он является настоящим скрытым сокровищем Северной Германии, о котором большинство туристов даже не слышали.

Этот город – столица немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания. Шверин наиболее известен своим дворцом, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это ярко-желтое сооружение 19 века с высокими золотыми куполами и башнями. Хотя замок до сих пор выполняет функции правительственной резиденции, у туристов есть возможность осмотреть большую часть его интерьера.

Летом можно провести время у местного озера. Обязательным для посещения является Шверинский собор, который может похвастаться прекрасной коллекцией витражей и самым высоким шпилем в этой земле.

Большинство того, что вы там увидите, сохранилось в первоначальном виде, в отличие от Кельна или Дрездена, где многие средневековые сооружения пришлось восстанавливать после того, как они были разрушены во время Второй мировой войны.

Это идеальное направление для тех, кто хочет почувствовать настоящую, нетронутую Германию, вдали от переполненных туристами, глобализированных мегаполисов.

Зальцбург, Австрия

Зальцбург – самый красивый город в Альпах, говорит автор. Это своеобразный лабиринт с куполами, созданный руками человека из известняка. Там вы сможете окунуться в 15 век.

Компактный исторический центр города находится под защитой ЮНЕСКО. На южном берегу реки Зальцах расположен дворец Мирабель – шедевр барокко 17 века с зелеными садами и цветочными композициями.

Углубляясь в старый город, вы найдете дом, где родился Моцарт, – трехэтажное ярко-желтое здание на главной торговой улице Гетрайдегассе, и Резиденцплац – величественную площадь с украшенным фонтаном, которая наиболее известна тем, что на ней располагался бывший дворец князя-архиепископа.

Однако лучше всего Зальцбург рассматривать сверху. Для этого поднимитесь к крепости Хоэнзальцбург пешком или на коротком фуникулере. Там вас ждет дорожка, по которой вы можете дойти до вершины Менхсберг. Оказавшись на террасе Винклер, вы сможете увидеть весь Зальцбург и горы, раскинувшиеся вокруг.

Ранее мы рассказывали о лучшем городе для ночного туризма в мире. Он находится в Европе. Этим городом признан итальянский Рим. Там вам могут предложить 305 ночных туров, многие из которых имеют высокие оценки путешественников.

Вас также могут заинтересовать новости: