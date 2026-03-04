Кардиологи назвали ежедневную привычку, которая тайно вредит артериям

Даже незначительные закупорки артерий могут привести к инфаркту или инсульту.

Когда мы думаем о здоровье сердечно-сосудистой системы, наше внимание часто чрезмерно сосредотачивается на сердце. Однако сердце не может биться без помощи остального организма, в частности артерий, пишет Parade.

"Артерии являются жизненно важными сосудами сердца, и понимание их роли является первым шагом к их защите. Сердце не только перекачивает кровь по всему телу, но и зависит от постоянной подачи кислорода и питательных веществ, поступающих через сосуды на его поверхности, известные как коронарные артерии", - рассказал кардиолог Надим Гелу.

Он описывает здоровые артерии как "широкие, гибкие и гладкие". Благодаря им обеспечивается свободный и эффективный кровоток, а кислород и питательные вещества достигают всех необходимых участков организма, включая сердечную мышцу.

Видео дня

"Сердечная мышца... зависит от постоянной подачи обогащенной кислородом крови, чтобы нормально функционировать и поддерживать сильную и эффективную насосную способность. Когда коронарные артерии становятся жесткими, сужаются или полностью блокируются, сердечная мышца лишается необходимой для ее функционирования обогащенной кислородом крови. Эта нехватка кислорода ухудшает насосную эффективность сердца", - пояснил Гелу.

Кардиолог отметил, что даже незначительные закупорки могут привести к инфаркту или инсульту. Однако, по его словам, если отказаться от ежедневных вредных привычек в пользу более здоровых, можно сохранить сердце сильным.

Издание отмечает, что кардиологи советуют избавиться от одной конкретной ежедневной вредной привычки, которая может незаметно повреждать ваши артерии.

Речь идет о длительном сидении. Отмечается, что эта привычка может оказать разрушительное воздействие на артерии и сердечно-сосудистую систему.

"Длительное сидение уменьшает кровоток, особенно в ногах, поскольку мышцы не сокращаются, чтобы помочь вернуть кровь к сердцу. Это снижение кровотока уменьшает здоровые сигналы, которые поддерживают гибкость и функциональность артерий. Со временем артерии теряют способность к нормальному расширению и становятся более подверженными жесткости и воспалению", - пояснил кардиолог Нил Д. Шах.

В статье говорится, что Шах ссылается на исследования, которые свидетельствуют, что даже один-два часа непрерывного сидения могут ухудшить кровообращение и функцию артерий.

"Сидячий образ жизни - это не просто отсутствие физических нагрузок. Это означает, что большую часть дня вы проводите сидя или без активности, часто более 8-10 часов в день", - отметил Шах.

Издание поделилось, что исследование, опубликованное в журнале Американского колледжа кардиологии в 2025 году, указало, что рекомендации по физической активности могут быть недостаточными, если остальную часть дня вы проводите сидя.

По словам кардиологов, вам не нужно менять работу, которая предполагает длительное сидение перед компьютером, если вы станете больше двигаться. Например, после еды походите 10-15 минут. Также старайтесь чаще делать в течение дня короткие перерывы, чтобы походить. Еще можно вместо лифта ходить по лестнице на работе, если разговариваете по мобильному телефону, не сидите, а двигайтесь и т. д.

Другие советы от кардиологов

Ранее УНИАН сообщал, что кардиологи предупредили, что маленькая морщинка на мочке уха может указывать на смертельную болезнь.

Также мы писали, что кардиологи посоветовали, сколько в день нужно делать шагов, чтобы сердце оставалось здоровым.

Вас также могут заинтересовать новости: