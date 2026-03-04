'Эпическая ярость': США уничтожили 17 иранских кораблей и одну подводную лодку

Более 200 самолетов нанесли удары по почти 2 тысячам целей, Иран ответил сотнями ракет и тысячами дронов.

Соединенные Штаты заявили об уничтожении 17 иранских кораблей и одной подводной лодки с начала операции "Эпическая ярость". Также американские военные нанесли удары почти по двум тысячам целей, заявил глава United States Central Command адмирал Брэдли Купер в соцсети X.

По его словам, США сосредоточены на поражении всех объектов, которые могут представлять угрозу для американских сил.

"Мы сосредоточены на всем, что может стрелять по нам... Мы также топим флот Ирана – целый флот. На данный момент мы уничтожили 17 иранских кораблей, включая самую боеспособную иранскую подводную лодку, у которой теперь выбоина в борту", – заявил Купер.

Видео дня

Адмирал также сообщил, что в рамках операции активно применяются стратегические бомбардировщики Northrop B-2 Spirit и Rockwell B-1 Lancer.

По данным CENTCOM, в операции задействовано более 50 тысяч американских военнослужащих и более 200 военных самолетов. Удары по иранским целям наносятся круглосуточно.

"Мы уже поразили около 2 тысяч целей, использовав более 2 тысяч боеприпасов. Мы серьезно ослабили противовоздушную оборону Ирана и уничтожили сотни иранских баллистических ракет, пусковых установок и беспилотников".

Купер также заявил, что с начала операции Иран в ответ выпустил более 500 баллистических ракет и более 2 тысяч беспилотников против американских сил, Израиля и союзников США.

Операция в Иране - главные новости

Напомним, президент США в официальном сообщении Конгрессу об ударах по Ирану попытался оправдать военные действия. По его словам, миссия "была спланирована и выполнена таким образом, чтобы минимизировать потери среди гражданского населения, сдержать будущие атаки и нейтрализовать злоумышленную деятельность Ирана".

Военно-воздушные силы, Военно-морской флот и руководство Ирана исчезли, и поэтому они хотят переговоров, но Трамп сказал, что уже слишком поздно. В комментарии CNBC он заявил, что операция США в Иране "продвигается очень хорошо" и даже опережает график.

Вас также могут заинтересовать новости: