Ощутимое похолодание идет в Украину: синоптик Диденко назвала точную дату

Уже завтра появятся некоторые изменения погоды.

В ближайшие дни в Украине еще будет тепло, а с новой недели температура снизится. Об охлаждении предупредила известная синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, весенний ветер уже начинает разгоняться. Сегодня он еще будет умеренным, а 5 марта - сильным.

В Киеве сегодня также будет приятнее, чем в четверг. Потому что сегодня в столице ожидается +6 градусов, а 5 марта только +3...+4 градуса.

Со следующей недели почти по всей Украине станет еще холоднее.

"Я знаю, что вам это не понравится, но с 9 марта в большинстве областей Украины (кроме западных областей) ожидается ощутимое похолодание", - предупредила эксперт по погоде.

Погода 8 марта - прогноз на Международный женский день

В воскресенье, 8 марта, в Украине и столице существенных осадков не прогнозируют. Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщил синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит.

По его словам, на погоду будет влиять область повышенного атмосферного давления, центр которой будет располагаться над северо-западными регионами, в частности Волынью и Ровенской областью. Благодаря прояснениям в ночные часы возможно понижение температуры до -6°. Днем воздух прогреется до +5°…+11°, на западе – до +14°, тогда как на востоке и северо-востоке ожидается +2°…+8°.

В Киеве также будет сухо: ночью 0°…-2°, днем – около +8°.

