Полосатый фасад собора является частью византийского стиля, присущего многим православным храмам.

Благовещенский кафедральный собор – один из самых узнаваемых символов Харькова. Прошлое этого памятника архитектуры сочетает как ценные исторические свидетельства, так и загадочные истории, мифы и пропитанные символизмом события.

Из этого материала вы узнаете, в каком году упал крест с Благовещенского собора в Харькове, кто расписывал здание, чьи мощи в нем находятся и другие интересные факты.

Сколько лет Благовещенскому собору в Харькове

Первый деревянный храм на месте нынешнего собора был построен в 1655 году. Это была небольшая приходская церковь, возведенная для местного казачества вскоре после основания города.

Нынешний кирпичный собор, в свою очередь, строился с 1888 по 1901 год по проекту харьковского архитектора Михаила Ловцова. Он выполнен в неовизантийском стиле с выразительной 80-метровой колокольней. После постройки собор стал одной из самых больших церквей в стране, вмещая до 5000 человек.

Вокруг собора ходит много мистических историй. Одна из них – о крестах на куполах. Поговаривают, что они часто падали из-за сильных ветров, пожаров и даже молнии. Например, в 1996 году ураган повредил крест на колокольне, сильно его погнув. А 2 июня 1997 года восстановленный крест вместе с куполом сгорел в пожаре. Подобные инциденты происходили множество раз, но кресты все время восстанавливали.

Истории о падениях крестов породили городские легенды о том, что они как будто оберегают храм от бед или, наоборот, предвещают тяжелые времена.

Чьи мощи в Благовещенском соборе и кто его расписывал

Важное место в духовной жизни собора занимают его святыни и мощи. Так, в здании располагаются:

Мощи свт. Афанасия Пателлария, Патриарха Константинопольского, которые находятся здесь с 1940-х годов.

Мощи святителя Мелетия (Леонтовича), архиепископа Харьковского.

Мощи священномученика Александра (Петровского), архиепископа Харьковского, пострадавшего в 1930-х годах.

Кроме того, собор хранит чудотворные иконы, в том числе Спаса Нерукотворного и Озерянской Божией Матери.

Каждый год 15 мая в соборе проходят особые службы в честь святого Афанасия Пателлария, Лубенского чудотворца, который считается одним из небесных покровителей всего Харькова.

К сожалению, имена тех, кто участвовал в росписи Благовещенского собора, остались непубличными, так как украшали его стены многочисленные малоизвестные мастера в начале XX века. Кстати, похожие росписи можно обнаружить в соборе Святого Владимира в Киеве, выполненного в той же традиции.

При советской власти собор переживал трудные времена и был закрыт в 1930-х. Во время войны в здании хранились различные продукты, а горожане собирали пожертвования для армии. В 1943 году, когда город захватили немецкие войска, храм заново открыли и с тех пор службы в нем происходят по сей день.

Многие прихожане и посетители города отмечают особую атмосферу этого места – тишину, мягкий свет и пение во время службы, которые все вместе кажутся чем-то волшебным.

