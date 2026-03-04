Как заставить спатифиллум снова цвести: 4 главных правила

Если ваш спатифиллум вырос, но не цветёт, причина чаще всего в ошибках ухода. Проверьте освещение, питание, полив и необходимость пересадки.

Спатифиллум - относительно неприхотливое комнатное растение, однако иногда он отказывается цвести. Взрослое растение (в возрасте 1–3 лет в зависимости от сорта) обычно цветёт дважды в год – в середине весны и в конце лета или начале осени. Если этого не происходит, стоит пересмотреть уход, пишет The Spruce.

Спатифиллум – тропическое растение, поэтому любит тепло и умеренную влажность. Оптимальная влажность воздуха – около 50%, допустимы небольшие отклонения. Комфортная температура – от +18 до +27°C.

Зимой рост замедляется, но растению всё равно нужны стабильное тепло и влажность. Не ставьте горшок рядом с батареями и обогревателями – воздух будет пересушенным. Также избегайте холодных сквозняков.

Какой свет любит спатифиллум

Спатифиллуму нужен яркий, но рассеянный свет. Недостаток освещения может привести к отсутствию цветения, пожелтению листьев и вытягиванию побегов. Прямые солнечные лучи тоже вредны – они вызывают ожоги. Лучше разместить растение у светлого окна с тюлем или сбоку от него.

Как подкармливать спатифиллум - правило

Растению необходимы регулярные, но умеренные подкормки. Подойдёт универсальное удобрение с формулой 20-20-20 (NPK). Его вносят 2–3 раза в период активного роста – с весны до лета.

Важно соблюдать инструкцию и не попадать раствором на листья и стебли.

Как поливать спатифиллум

Как избыток, так и недостаток влаги мешают цветению. При переливе листья желтеют, при пересушивании становятся сухими и ломкими. Поливайте растение, когда верхний слой почвы подсох примерно на 2–3 см. Наблюдайте за реакцией растения и корректируйте режим.

Когда пересаживать спатифиллум - совет

Если корни полностью заполнили горшок, спатифиллуму будет не хватать питания и влаги, из-за чего цветение может прекратиться или стать слабым.

Пересаживайте растение осенью, когда активный рост замедляется. Новый горшок должен быть немного больше предыдущего. Используйте свежий рыхлый грунт.

При соблюдении этих четырёх правил спатифиллум обычно снова начинает цвести регулярно и обильно.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, куда лучше всего поставить спатифиллум, если он не цветет.

