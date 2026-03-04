Скорость более 5 Махов: Пентагон испытал 3D-печатный гиперзвуковой двигатель

По словам специалистов, на таких скоростях и температурах полетные данные не имеют альтернативы.

Министерство войны США сделало очередной шаг в ускорении испытаний гиперзвуковых технологий. Как пишет Interesting Engineering, подразделение оборонных инноваций Defense Innovation Unit (DIU) запустило 3D-печатную гиперзвуковую платформу, созданную австралийской компанией Hypersonix, в рамках программы HyCAT.

Миссия под названием Cassowary Vex предусматривала суборбитальный запуск демонстратора DART AE на ракете HASTE от компании Rocket Lab. По словам представителей ведомства, во время полета собрали данные о работе двигателя, траектории и поведении аппарата в реальных гиперзвуковых условиях. Полученные результаты должны помочь Пентагону быстрее и дешевле подтверждать характеристики новых высокоскоростных систем.

Речь идет о том, что Cassowary Vex стала первым случаем использования DIU коммерчески разработанной тестовой платформы в рамках программы Hypersonic High-Cadence Advanced Testing. Компания Rocket Lab предоставила ракету Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE), которую модифицировали: установили удлиненный обтекатель, усилили теплозащиту и добавили системы отделения полезной нагрузки.

Эти доработки позволили осуществить сброс аппарата на низкой высоте, подходящей для испытаний воздушно-реактивной тяги, говорится в статье.

Полезной нагрузкой стал трехметровый аппарат DART AE от Hypersonix – одноразовый демонстратор с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (scramjet), работающим на газообразном водороде. Его планер полностью изготовили методом аддитивного производства с использованием жаростойких сплавов.

В DIU отметили, что такой подход может расширить производственную цепочку для тестовых образцов и увеличить частоту гиперзвуковых запусков.

"Программу HyCAT запустили в 2022 году, чтобы решить хроническую проблему нехватки испытательных мощностей. Гиперзвуковые системы, которые развивают скорость более Mach 5 и способны маневрировать в полете, должны выдерживать экстремальные температуры и нагрузки. В то же время в США ограниченное количество аэродинамических труб и трасс, способных воспроизвести такие условия, что замедляет разработки", - пишет издание.

Как отмечается, HyCAT призвана уменьшить эту нагрузку, привлекая недорогие коммерческие воздушные платформы в дополнение к государственной инфраструктуре. В 2023 году DIU заключил первые контракты с Hypersonix и другими компаниями на создание как многоразовых, так и одноразовых систем.

Предыдущую миссию в рамках HyCAT провели в ноябре – тогда DIU сотрудничал с Агентством противоракетной обороны США и также использовал ракету HASTE для запуска государственных полезных нагрузок. Нынешний полет стал первым для самой платформы DART AE.

Ставка на скорость и доступность

По словам соучредителя Hypersonix Майкла Смарта, эта миссия позволила протестировать двигатель, материалы и системы управления в реальных гиперзвуковых условиях. Он подчеркнул, что на таких скоростях и температурах полетные данные не имеют альтернативы, а результаты непосредственно повлияют на проектирование будущих оперативных гиперзвуковых летательных аппаратов.

Пентагон стремится сократить циклы испытаний. Масштабированные гиперзвуковые технологии входят в перечень шести критически важных направлений, определенных главным технологическим директором Минвоенных США Эмилом Майклом. Используя коммерческие ракеты-носители и 3D-печатные аппараты, DIU рассчитывает сократить сроки разработки и увеличить количество запусков.

Для американских оборонных планировщиков это означает возможность более быстрого развертывания оружия и авиационных систем нового поколения, отмечают специалисты.

