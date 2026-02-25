В Украине дешевеет популярный овощ: сколько уже стоит килограмм

При этом аналитики предупреждают, что ситуация в скором времени может кардинально измениться.

Цены в Украине на свеклу снизились в среднем на 12% за неделю. Сейчас фермеры предлагают овощ к продаже в диапазоне от 5 до 10 грн/кг, в зависимости от качества и объемов партий.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что свекла дешевеет из-за увеличения предложения корнеплодов на рынке.

Из-за перебоев с электроэнергией качество свеклы в хранилищах мелких хозяйств стремительно ухудшается, что побуждает фермеров массово распродавать имеющиеся запасы. При этом крупные хозяйства не имеют проблем с хранением, поскольку обеспечены генераторами, поэтому могут позволить себе придержать продукцию.

В целом стоимость свеклы в Украине сейчас в среднем на 59% ниже, чем год назад. При этом ситуация с ценами может кардинально измениться впоследствии, поскольку урожай столовой свеклы в этом сезоне был достаточно ограниченным, поэтому запасов было сделано немного.

Цены на свеклу в супермаркетах Украины

В Сильпо свеклу можно найти по цене 12 гривень за килограмм.

Свеклу весовую в Varus продают по 8,5 грн/кг.

В АТБ цена овоща составляет 8,49 грн/кг.

В Украине из овощей борщевого набора дешевеет не только свекла. Так, с 9-15 до 9-13 гривень снизилась цена килограмма моркови, а зеленый лук существенно подешевел – с 250-280 до 200-220 грн/кг.

В то же время еще один важный овощ в рационе украинцев – картофель – подорожал в среднем на 17%. Рост цен на картофель объясняется постепенным исчерпанием запасов овоща в фермерских хранилищах, а вместе с тем – и предложения на рынке.

