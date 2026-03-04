Камалия показала своего нового ухажера

Мужчина удивил звезду подарком.

Известная украинская певица Камалия, которая ранее высказывалась о причине развода с пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром, показала своего нового ухажера.

По словам артистки, именно он поздравил ее с Днем влюбленных, подарив огромный букет из 201 роз. В своем Instagram Камалия еще раз показала презент и засветила тайного мужчину.

"Многие из вас интересовались, кто же мне подарил этот роскошный букет на День святого Валентина. Ответ здесь", - написала певица, однако не рассекретила его имя.

К слову, ухажер был одет в белую рубашку и черные брюки. Он привез букет исполнительнице домой, но его видно только со спины.

Напомним, Камалия более двадцати лет была замужем за Мохаммадом Захуром. У пары есть две общие дочери Арабелла и Мирабелла. После развода певица признавалась, что у нее был новый роман с мужчиной, которого она назвала тираном. Звезда также беспокоилась за свою безопасность, ведь он начал ее активно преследовать и угрожать по телефону.

