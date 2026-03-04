Как нашествие медуз парализовало одну из самых мощных АЭС Европы

Эта станция обеспечивает почти 6% всей электроэнергии Франции.

Рой медуз попал в систему охлаждения реакторов одной из самых мощных в Европе атомных электростанций - АЭС Гравлин (Gravelines Nuclear Power Station) во Франции. В результате три из шести реакторов были остановлены, пишет Indiandefencereview.com.

Инцидент произошел в воскресенье. К утру понедельника временно был выведен из эксплуатации и четвертый реактор. По данным государственной энергетической компании Électricité de France (EDF), системы безопасности сработали в соответствии с проектом, и угрозы для персонала, объектов или окружающей среды не было.

Отмечается, что только АЭС Гравлин обеспечивает почти 6% всей электроэнергии Франции. В целом страна в настоящее время эксплуатирует 57 реакторов и занимает второе место в мире после США по установленной мощности АЭС, опережая по этому показателю Китай, несмотря на то, что ее население примерно в двадцать раз меньше.

Видео дня

Как медузы заблокировали систему охлаждения

Станция Гравлен берет воду для охлаждения из прилегающего канала, который впадает в Северное море. Атомные электростанции, расположенные вдоль побережья, часто используют морскую воду из-за ее эффективности в отводе избыточного тепла.

По информации EDF, медузы скопились возле фильтрационных барабанов насосной станции, подающей воду для охлаждения. Хотя фильтрационные системы созданы для предотвращения попадания морских организмов в чувствительную инфраструктуру, они не всегда способны полностью избежать блокировок в месте забора воды.

Остановку реакторов назвали предохранительной мерой. В EDF заявили, что медузы "не повлияли на безопасность объектов, безопасность персонала или окружающую среду". В то же время этого нельзя сказать о самих морских существах, ведь они не пережили столкновение с инфраструктурой станции.

Это не первый подобный случай

Это не единичный случай. По данным СМИ, медузы в последние годы вызывали перебои в работе атомных объектов в нескольких странах, в частности в Японии, Шотландии, Швеции.

Как пишет издание, одна биологическая особенность делает медуз особенно проблемными: после гибели они имеют свойство разжижаться и превращаться в желеобразную массу. Этот процесс позволяет их остаткам проходить через определенные фильтрационные барьеры, создавая осложнения далее в системах охлаждения. То, что начинается как массовое скопление у водозабора, быстро превращается в техническую проблему для операторов станции.

Ситуация со станцией Гравлин вписывается в более широкую тенденцию, когда морские организмы вмешиваются в работу промышленной инфраструктуры, особенно на прибрежных объектах, которые зависят от открытых систем охлаждения.

Почему медуз становится все больше

Рост количества инцидентов, связанных с медузами, связывают с экологическими изменениями. Повышение температуры океана создает благоприятные условия для размножения некоторых их видов. Изменение климата, ведущее к потеплению морей, способствует расширению таких "цветений".

В то же время свою роль играет и сельскохозяйственный сток. Бурный рост планктона, вызванный избытком питательных веществ, формирует так называемые "мертвые зоны". Это участки с низким содержанием кислорода, которые вредят многим морским видам. Медузы, не имея мозга, легких или крови, менее чувствительны к таким условиям. В экосистемах, подвергшихся изменениям, черты, которые кажутся примитивными, становятся преимуществами.

Медузы существуют в мировом океане более 500 миллионов лет. Среди попыток уменьшить их влияние были даже инициативы сделать их кулинарным деликатесом. Однако глубинные причины остаются прежними: рост выбросов углекислого газа и загрязнение питательными веществами. И даже если ядерные реакторы испытывают "жало" медуз, более широкий сигнал снова указывает на последствия человеческой деятельности.

Другие новости о медузах

Ранее УНИАН писал, что одна из крупнейших медуз мира попала на видео. Видеограф Джон Рони снял медузу-львиную гриву в водах моря Салиш. Мужчина рассказал, что сначала хотел просто снять несколько видео о кальмарах и медузах, но потом наткнулся на длинное, тонкое щупальце, тянувшееся над головой. На кадрах, опубликованных Джоном Рони, видны яркие цвета медузы, а также – тонкие щупальца.

Вас также могут заинтересовать новости: