'Еврокомиссия ищет варианты': еврокомиссар о возможных задержках с поставками ПВО Украине

События вокруг Ирана могут повлиять на глобальные поставки ракет для систем противовоздушной обороны, в том числе и для Украины, рассказал еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью Радио Свобода.

В частности, Кубилюс отметил, что разделяет обеспокоенность президента Украины Владимира Зеленского по поводу того, что интенсивность боевых действий в Иране может привести к задержкам с поставками ракет противовоздушной обороны для Украины.

"Это, безусловно, вызывает беспокойство и у нас, ведь ракеты для систем противовоздушной обороны сейчас очень активно используются вооруженными силами США, Израиля, арабских стран и т.д.", - пояснил он.

Еврокомиссар рассказал, что ежегодный объем производства американских ракет для систем Patriot составляет около 700 единиц, то есть он ограничен.

"Здесь может возникнуть вопрос, как гарантировать, чтобы поставки Украине не пострадали. Это один из стратегических вопросов, которые мы сейчас рассматриваем", - рассказал Кубилюс.

Еврокомиссар поделился, что планирует уже на этой неделе начать так называемый "ракетный тур", во время которого посетит европейских производителей, чтобы ускорить передачу ракет Украине.

Он отметил, что Европа не производит ракеты для систем Patriot, а это затрудняет быстрое решение проблемы. В то же время Кубилюс напомнил, что Украине планируют предоставить кредит от Еврокомиссии в размере 90 миллиардов евро, из этой суммы 60 миллиардов предусмотрено на оборонные нужды Украины на ближайшие 2 года.

Примечательно, что за часть этих средств планируется приобрести ракеты и системы ПВО, в том числе и в США.

Однако пока решение о предоставлении этого кредита Украине блокирует Венгрия, но еврокомиссар отметил, что для принятия решения все же остается определенное время.

"С финансовой точки зрения, Украине нужно начать получать эти финансовые ресурсы, начиная с апреля", - подчеркнул Кубилюс.

Он добавил, что в Брюсселе работают над разблокированием кредита.

"И президент Еврокомиссии, и президент Совета ЕС во время нашей поездки в Киев очень четко и твердо заверили, что им удастся достичь необходимого результата", - добавил Кубилюс.

Атаки США и Израиля по Ирану: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия не оказалась сильным союзником Ирана и реальным гарантом безопасности для этой страны. Президент Украины считает это положительным моментом. Зеленский не исключает, что Россия передает ПВО Ирану, хотя и не знает этого наверняка. По его мнению, россияне не смогут серьезно помочь Ирану, потому что все боеспособные силы задействовали в войне против Украины. В то же время, президент Украины отметил, что затяжная война несет риск значительных затрат ПВО. Это плохая новость для Украины, но пока сигналов о сокращении программ не было.

Также мы писали, что по данным Business Insider, США и их союзники используют значительное количество ракет для систем Patriot, чтобы сбивать иранские ракеты и дроны. Издание отметило, что это оружие и до этого находилось под большой нагрузкой. Аналитики считают, что ни США, ни Израиль не имеют достаточного количества боеприпасов, как наступательных, так и оборонительных, для "войны, которая продлится недели или месяцы". Поэтому они предполагают, что исход конфликта с Ираном может частично зависеть от того, что закончится раньше: иранские ракеты или арсеналы перехватчиков противоположной стороны.

