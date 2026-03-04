Добыча прячется про запас: возле ЧАЭС зафиксировали очень смелого хищника (фото)

Это животное прекрасно лазает по деревьям, быстро бегает и даже хорошо плавает.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали ласку. Об этом рассказали специалисты учреждения и обнародовали фото этого интересного хищника.

"Стройное удлиненное тело, короткие лапки, маленькие закругленные ушки и молниеносная реакция. Хорька выглядит хрупкой, но на самом деле это один из самых смелых мелких хищников наших лесов", - говорится в сообщении.

По словам исследователей, зимой она полностью белая, летом - двухцветная: коричневая спинка и белое брюшко. Такое изменение окраски помогает животному оставаться незаметным для врагов и добычи.

Видео дня

Ласка прекрасно лазает по деревьям, быстро бегает и даже хорошо плавает, отмечают ученые. Во время схватки может громко кричать - ведь так она себя защищает. Ласка за сутки способна добыть до 15 грызунов, а иногда и больше. Излишек "трофеев" прячет "про запас" - это ее стратегия выживания в сложные периоды.

Интересно, что собственного жилья этот хищник не строит, а занимает чужие норы или дупла, выстилая их сухой травой и мхом. Если тайник раскрыт – немедленно меняет место обитания, особенно когда имеет потомство.

Другие редкие животные в Украине

Как писал УНИАН, на днях в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали лося, который "улыбнулся" на камеру. Величественный лось как будто намеренно позировал фотографу в разных ракурсах, а на одном из кадров словно улыбнулся. Исследователи говорят, что даже лоси знают, как выглядеть на фото стильно.

Также на территории Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области зафиксировали – норки европейской. Из-за осторожного и скрытого образа жизни этих редких диких животных присутствие таких обитателей нацпарка чаще всего можно установить только по следам на снегу или влажной почве.

Вас также могут заинтересовать новости: