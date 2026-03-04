Доллар взлетел в банках и обменниках: курс валют в Украине 4 марта

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,20 грн, а евро – 50,20 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 4 марта, вырос на 22 копейки и составляет 43,74 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 11 копеек и составляет 50,97 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,20 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,55 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,40 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 50,90 грн/евро, а курс продажи - 50,61 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 4 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,45 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 22 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине.

В отношении евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,46 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отметила, что в течение текущей недели, 2-6 марта, самым реалистичным сценарием является повышенная чувствительность гривны и ее колебания: гривна может временно ослабнуть из-за роста спроса на доллар и подорожания топлива, но резкое падение должно сдерживаться интервенциями НБУ и поступлением международной помощи.

