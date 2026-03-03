Несмотря на обещания завершить войны, Трамп начал новый серьезный конфликт на Ближнем Востоке.

Война в Иране может перерасти в затяжной конфликт вопреки словам президента США Дональда Трампа провести молниеносную операцию на Ближнем Востоке и его более ранним обещаниям положить конец войнам. Как пишет обозреватель Financial Times Эдвард Люс, теперь Дональд Трамп втянут в конфликт с Ираном и "даже его кабинет, не говоря уже о Конгрессе и союзниках США, не знает, как выглядит план выхода".

"Трамп имеет несколько мнений относительно своих целей. В течение первых 72 часов он заявлял, что хочет ликвидировать иранскую программу ядерного оружия, положить конец способности Ирана экспортировать терроризм, свергнуть его режим или найти в нем нового лидера, с которым он мог бы вести дела", - говорится в колонке.

Автор подчеркнул, что военные цели, заявленные Трампом, очень разнообразны. И отметил, что США и их союзники не сталкивались с непосредственной угрозой, а война "не имела ничего общего с превентивными мерами", поскольку Иран "не был близок" к созданию ракет, способных достигать территории Америки. "Иран предлагал полностью прекратить накопление низкообогащенного урана – и это было лучше, чем Барак Обама получил в ядерном соглашении 2015 года, от которого Трамп отказался", - добавил автор.

Видео дня

Также колумнист выразил скептицизм относительно способности Трампа остановить дальнейшее кровопролитие на улицах Ирана. Хотя Трамп призывает иранцев восстать, они "не имеют возможности знать, не будет ли это самоубийством". "Режимы не меняются с воздуха. Трамп мог бы помочь только вторжением в их страну", - говорится в статье.

Автор делает вывод, что события, связанные с войной в Иране, будут непредсказуемыми, а "каждый, кто утверждает, что знает, как будет развиваться эта война, включая Трампа, блефует". При этом мирная передача власти является "одним из наименее вероятных" вариантов.

"Ни одна из монархий Персидского залива не хотела этой войны. Их место как стержней мировой экономики сейчас находится под угрозой", - добавил автор. Однако Трамп не прислушался к своим друзьям из Персидского залива, а также не обратил внимания на рискованные сценарии, изложенные генералом Дэном Кейном, председателем Объединенного комитета начальников штабов США. Тот отмечал, что страну размером с Иран "нельзя трансформировать дистанционно".

Пока нет признаков того, что режим в Иране быстро сложит оружие. "Итак, мы переходим к испытанию на выносливость. Чем дольше Иран сможет продолжать атаки дронами Shahed, тем больше вероятность, что они приведут к значительным потерям среди американцев и других людей. Война грозит превратиться в соревнование, кто выдержит дольше – способность Ирана производить дроны или способность Америки их перехватывать", – говорится в статье.

Также отмечается, что длительный конфликт также ударит по карманам американцев.

Как Трамп объяснил войну в Иране Конгрессу

Напомним, что в понедельник Трамп направил Конгрессу официальное письмо с оправданием военных действий против Ирана. Он объяснил, что миссия заключается в том, чтобы "сдержать будущие атаки и нейтрализовать злоумышленную деятельность Ирана". Трамп написал, что пока невозможно определить полный масштаб военных операций против Ирана, и что американские силы готовы принять дальнейшие меры.

Вас также могут заинтересовать новости: