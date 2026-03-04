ОАЭ рассматривают возможность удара по Ирану, - Axios

Страна не участвовала в операции против Тегерана, но все равно подверглась сотням ударов.

Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность военных мер для прекращения атак дронами и ракетами со стороны Ирана.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом. Отмечается, что Эмираты являются наиболее пострадавшей страной региона от атак Тегерана за время войны на Ближнем Востоке – больше, чем Израиль.

"Удар Эмиратов по Ирану будет беспрецедентным. Тот факт, что он рассматривается, свидетельствует об огромном возмущении стран Персидского залива иранскими атаками, направленными на гражданскую инфраструктуру и нефтегазовые объекты", – добавляет издание.

Видео дня

Источник сообщил, что ОАЭ рассматривают возможность принятия "активных оборонительных мер против Ирана".

"Хотя страна никоим образом не участвовала в войне, она все равно подверглась 800 ударам. В ОАЭ считают, что ни одна страна мира не проигнорировала бы необходимость переоценить свою оборонную позицию при таких обстоятельствах", – пояснил собеседник журналиста.

Ранее Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что страна оставляет за собой право на самооборону. Однако пока там "не приняли никакого решения об изменении своей оборонной позиции в ответ на неоднократные атаки Ирана".

Израильские чиновники считают, что Саудовская Аравия также может принять военные меры в ответ на иранские атаки.

Война на Ближнем Востоке

В первый день операции США и Израиля против Ирана Тегеран атаковал ОАЭ, Кувейт, Катар и Бахрейн. На второй день удары распространились также на Оман и Саудовскую Аравию.

Кроме того, иранские ударные дроны атаковали базу британских ВВС Акротири на Кипре. Греция отправила новейший фрегат Kimon, а также фрегат класса Hydra (MEKO 200HN) и два истребителя F-16 на защиту Кипра.

Между тем Иран уже угрожает атаками по странам Европы, если они присоединятся к боевым действиям на Ближнем Востоке. Причем "актом войны" там планируют считать даже оборонительные действия.

Вас также могут заинтересовать новости: