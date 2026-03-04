Российскую элиту вывозят с Ближнего Востока самолетами, связанными с Януковичем и Патрушевым, - СМИ

Со 2 марта из аэропортов Омана и ОАЭ в Москву вылетело не менее 11 бизнес-джетов с регистрацией РФ.

Российскую элиту вывозят с Ближнего Востока бизнес-джетами, связанными с помощником Владимира Путина – Николаем Патрушевым и бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, а также самолетом госкомпании "Роскосмос". Об этом сообщает "Агентство. Новости".

По данным ресурса, со 2 марта из аэропортов Омана и ОАЭ в Москву вылетело не менее 11 бизнес-джетов с российской регистрацией, из которых 8 - специально прибыли в регион, затронутый военной операцией США и Израиля против Ирана. Как отмечается, в VIP-эвакуации участвует также самолет государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос".

"В понедельник одно место на такой вывозной рейс продавалось по цене до 20 тысяч долларов. Билет на следующий перелет в четверг обойдется дешевле – до 10 тысяч", – сказано в сообщении.

В частности, 1-3 марта семь самолетов прибыли в Оман, который полностью не закрывал авиасообщение во время боевых действий. Ограничения коснулись столичного аэропорта, а расположенный в 200 км от Маската аэропорт города Сухар оставался открыт. Один из бизнес-джетов – Dassault Falcon 900C (бортовой номер RA-09617, ранее UR-CRD), направленных в Сухар, называют "самолетом Януковича". Этим бортом, по данным СМИ, часто пользовался бывший президент Украины, а 7 марта 2022 года прибыл на нем в Беларусь, где проходили переговоры России и Украины.

Два других джета - Embraer Legacy 600 и Dassault Falcon 900C - эксплуатируются компаниями Dexter Taxi и "Северо-запад". Отмечается, что это российские авиаперевозчики, которые специализируются на бизнес-перевозках. Борты приземлились в Сухаре 2 и 3 марта соответственно, а в Москву отправились 3 марта. Также в Сухар прилетел самолет "Роскосмоса" Ту-204-300 на 53 места (RA-64053). По данным СМИ, стоимость билета на борт российской госкорпорации составляла 20 тысяч евро, перелет организовала компания по бронированию бизнес-джетов GetJet. Основатели компании – Александр Конинский и Дмитрий Фесенко.

"Этот же самолет совершит как минимум еще один рейс на Ближний Восток. В Телеграм-канале GetJet опубликованы предложения билетов из Дубая на 5 марта за 10 тысяч евро. В компании подтвердили редактору "Агентству", который обратился как клиент, что рейс будет выполнять именно самолет "Роскосмоса"", - пишет "Агентство. Новости".

Еще один борт Bombardier Global 5000 авиакомпании Rusjet (RA-67136) 3 марта прибыл в Эль-Фуджайра (ОАЭ) и в тот же день отправился в Москву. Этот арендуемый самолет, которым ранее пользовались семьи российских чиновников и олигархов. В 2022 году данным бортом несколько раз пользовался сын вице-премьера РФ Дениса Мантурова Евгений с женой Варварой – дочерью бизнесмена и депутата Госдумы Андрея Скоча и ее сестрами. Этим же самолетом для поездок в Турцию пользовалась семья Ивана Стрешинского – акционера USM Holdings Алишера Усманова.

Борт Mitsubishi Challenger 850 (RA-67677) вылетел из Дубая 2 марта - формально самолетом владеет юрист Андрей Стебенев (СМИ также связывают борт с семьей бывшего секретаря Совбеза России Николая Патрушева). На другом самолете, который оформлен на компанию Стебенева "Джет трейдинг", глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев летал в Аляску – на переговоры РФ и США. Борт RA-67677 прилетел в Дубай 28 февраля. Там же в конце прошлого месяца сели бизнес-джеты Алексея Мордашова и Дмитрия Мазепина, которые по-прежнему остаются в Дубае.

Самолет Bombardier Global 6000 (бортовой номер RA-73650), который связывали с другом Сергея Чемезова, бизнесменом Альбертом Авдоляном, должен был вылететь из ОАЭ 1 марта, свидетельствуют данные FlightRadar24. Однако борт до сих пор остается в аэропорту Дубая.

"После начала военной операции США и Израиля против Ирана дубайские аэропорты отменили все регулярные и чартерные рейсы. Частично перелеты возобновились лишь 2 марта. После этого в Россию отправились несколько рейсов "Аэрофлота" и других авиакомпаний", - сказано в публикации.

ОАЭ рассматривают возможность удара по Ирану

Напомним, Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность военных мер для прекращения атак дронами и ракетами, которые осуществляет Иран. По данным СМИ, ОАЭ - наиболее пострадавшая страна от атак Тегерана за время войны на Ближнем Востоке – больше, чем Израиль. По мнению экспертов, удар Эмиратов по Ирану будет беспрецедентным - тот факт, что вопрос рассматривается, свидетельствует об огромном возмущении стран Персидского залива иранскими атаками, которые направлены на гражданскую инфраструктуру и нефтегазовые объекты.

