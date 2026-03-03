Минус 800 млн грн залога и новый арест: бизнесмен Игорь Коломойский пробудет в СИЗО до 1 мая

В ходатайстве защиты бизнесмена об изменении меры пресечения было отказано.

Подольский районный суд города Киева изменил меру пресечения, назначив 60 дней содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского с залогом в размере 1,1 млрд грн. Об этом известно из решения суда во время заседания 3 марта, пишет ТСН.

Судья отказала в удовлетворении ходатайства Коломойского об изменении меры пресечения на личное обязательство.

"В удовлетворении ходатайства Коломойского Игоря Валерьевича об изменении меры пресечения с залога на личное обязательство отказать. В удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения Коломойского Игоря Валерьевича с залога на личное поручительство отказать. Изменить обвиняемому Коломойскому Игорю Валерьевичу, 17.02.1963 года рождения, меру пресечения с залога на содержание под стражей сроком на 60 дней до 1 мая 26-го года включительно", – говорится в решении суда.

Видео дня

Также судья одновременно определила залог в размере 333 тысячи прожиточного минимума, что составляет 1 миллиард 108 миллионов 224 тысячи гривен. Таким образом, залог был уменьшен: ранее он составлял 1 млрд 827 млн 352 тыс. 580 гривен.

Напомним, в ходе следствия фабула этого производства менялась трижды, но это единственное дело, которое правоохранители передали в суд и судьи начали слушать его по существу. Сегодня, 3 марта, состоялось очередное заседание, на котором рассмотрели изменение меры пресечения с залога на содержание под стражей. Об этом просили прокуроры Офиса генерального прокурора, по якобы вновь выявленным обстоятельствам. У защиты бизнесмена - наоборот, было ходатайство об изменении меры пресечения на более мягкую. В конце концов пристали на сторону обвинения.

Вас также могут заинтересовать новости: