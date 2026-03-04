Ученые обнаружили комету, которая способна путешествовать назад во времени

Также ученые выяснили, что форма кометы напоминает картофель или удлиненный круг.

На протяжении десятилетий путешествие в прошлое считалось чем-то нереальным. Тем не менее, по мере расширения понимания того, как устроена Вселенная, почти каждый день появляются новые открытия.

Во время наблюдения за кометой 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak ученые заметили, как она резко изменила свою скорость и орбиту. В своем исследовании они заявили, что эта комета фактически способна путешествовать назад во времени по мере приближения к Солнцу.

Ученые поделились, что при прохождении мимо Солнца 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak изменила направление своего вращения. Это может произойти, когда кометы выбрасывают газ с такой высокой скоростью, что их вращение может практически остановиться, а затем они направляются в противоположном направлении.

Также исследование показало, что форма 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak напоминает картофель или удлиненный круг. Ученые подчеркнули, что они хотят продолжить исследования этой кометы, чтобы изучить ее более подробно.

Луна постепенно отдаляется от Земли

Напомним, что Луна отдаляется от Земли с измеримой скоростью, постепенно увеличивая продолжительность наших суток и меняя баланс всей планеты. Ученые выяснили, что на самом деле это медленная трансформация, которая длится миллионы лет.

На протяжении веков лунный цикл казался константой, управляющей приливами и затмениями с успоивающей регулярностью. Однако современные измерения показывают, что эта стабильность лишь видимая. Дистанция между Землей и ее единственным естественным спутником растет год за годом.

Этот постепенный сдвиг влияет на саму механику вращения Земли. Связь между приливами, орбитальным движением и продолжительностью дня не является теоретической. Она задокументирована в окаменелостях и подтверждена лазерными измерениями.

