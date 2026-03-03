Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники OpenAI: цифры впечатляют

В свежем федеральном отчете раскрыты данные о зарплатах сотрудников американского разработчика искусственного интеллекта, компании OpenAI, создателей ChatGPT. Одна из должностей оплачивается в колоссальных 685 000 долларов в год, пишет SuperCarBlondie.
OpenAI не публикует данные о зарплатах, но согласно законодательству США, работодатели, нанимающие иностранных специалистов, обязаны подавать федеральные налоговые декларации, в которых указывается размер заработной платы по различным должностям.
В этих документах указан только оклад без акций и бонусов, которые могут существенно увеличить размер вознаграждения. Информация охватывает более 160 должностей – от инженеров разработки до исследователей ИИ – за последние четыре квартала.
Научные сотрудники лидируют по зарплатам
Диапазон базовых окладов научных сотрудников составляет от $245 до $685 тыс. Инженеры по системам искусственного интеллекта зарабатывают от $245 до $460 тыс., а специалисты технических исследовательских команд – от $210 до $460 тыс.
Именно это направление сегодня формирует ядро компании и получает максимальные компенсации на фоне глобальной гонки ИИ.
Инженеры и специалисты по анализу данных
Инженерный состав также входит в число самых высокооплачиваемых. Инженеры по оборудованию могут рассчитывать от 250 000 до 555 000 долларов в год.
Специалисты по кибербезопасности получают от 310 до 325 тысяч долларов, разработчики программного обеспечения и инженеры-программисты – от $170 до $490 тыс., а аналитики данных – от $188 до 405 тыс. Даже базовые ставки здесь заметно превышают средние показатели по рынку "бигтех".
Отдел разработки, программирования и дизайн
В дизайнерских командах базовые зарплаты находятся в диапазоне от $245 до 310 тыс. В отделе разработки оклады варьируются от $150 до 355 тысяч, включая позиции по программированию.
Продажи и операционная деятельность
Высокие зарплаты характерны и для непрофильных направлений. Сотрудники финансового отдела получают $240–$260 тыс в год, специалисты направления выхода на рынок – от $180 до $290 тыс. Инженеры службы поддержки и специалисты клиентских отделов зарабатывают от $165 до $240 тыс.
Почему в OpenAI такие высокие зарплаты
Компания конкурирует за лучших специалистов на рынке ИИ, где спрос на выпускников из Стэнфорда, Массачусетского технологического института и Университета Карнеги остается крайне высоким.
Ранее руководитель OpenAI Сэм Альтман рассказывал, что Meta пыталась переманить разработчиков ChatGPT. Каждому из них Цукербург предлагал 100 миллионов долларов только за подписание контракта о работе, но никто из "лучших умов" компании не принял предложение.
УНИАН писал, что создатели ChatGPT могут обанкротиться уже к середине 2027 года. Ключевая проблема OpenAI заключается в том, что значительная часть пользователей использует бесплатные версии чат-ботов, так что они скорее уйдут к конкурентам, чем начнут платить.