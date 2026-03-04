Задержание танкера 'теневого флота' РФ: Бельгия выдвинула условия

Судно сможет покинуть порт только после внесения определенной суммы залога и повторной инспекции.

Бельгийские власти назначили залог в размере 10 миллионов евро для российского нефтяного танкера Ethera, который задержали в воскресенье. Как пишет The Moscow Times, об этом сообщило правительство страны.

В частности, в министерстве Северного моря заявили, что во время проверки было выявлено 45 нарушений. Подавляющее большинство из них касается недействительных сертификатов. Кроме того, выяснилось, что судно ходило под неправомерно заявленным флагом Гвинеи.

По данным бельгийской стороны, танкер сможет покинуть порт только после внесения определенной суммы залога и повторной инспекции. Во время нее должно быть подтверждено полное устранение нарушений, в частности надлежащее оформление флага государства, получение действующих сертификатов и ликвидация технических неисправностей.

Бельгия задержала танкер "теневого флота" РФ

Напомним, на днях Вооруженные силы Бельгии при поддержке Франции впервые перехватили и взяли под контроль танкер российского "теневого флота". Корабль конвоировали в порт Зебрюгге для дальнейшего ареста. Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что захвачен нефтяной танкер, причастный к нелегальным перевозкам российской нефти. Франкен подчеркнул, что операцию под кодовым названием "Синий нарушитель" провела команда "чрезвычайно отважных военнослужащих".

