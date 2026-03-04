Силы обороны впервые с 2023 года освободили больше территории, чем потеряли: ISW получил доказательства

Весьма вероятно, что РФ стабилизирует свои позиции и снова перейдет в наступление, пишут аналитики.

За последние две недели февраля 2026 года украинские войска впервые со времен летнего контрнаступления 2023 года освободили больше территории, чем потеряли. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете.

Аналитики заявили, что они получили доказательства, свидетельствующие: с 1 января украинские войска освободили примерно 257 квадратных километров. В частности, в период с 14 по 20 февраля они достигли чистого прироста почти 33 квадратных километра, а с 21 по 27 февраля прирост территории составил примерно 57 квадратных километров.

"Последний раз украинские войска достигли чистого прироста во время летнего контрнаступления 2023 года, когда завоевали 377 квадратных километров в июне 2023 года, 257 квадратных километров в июле 2023 года и 1,47 квадратного километра в сентябре 2023 года", - напомнили в ISW.

Видео дня

Аналитики прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что с начала 2026 года Силы обороны вернули 460 квадратных километров территории, отметив, что их методология картографирования "недооценивает украинские продвижения, поскольку ISW изображает самые дальние оцененные масштабы российского продвижения, пока не появится достаточно доказательств из открытых источников, чтобы позволить ISW уверенно оценить, что российские войска больше не удерживают эти позиции".

"Линия фронта в Украине также стала пористой из-за отсутствия смежных линий, что добавляет дополнительную сложность оценке реального контроля местности", - пояснили эксперты.

В то же время, по их словам, несмотря на разницу между данными, приведенными Зеленским, и теми, которые получил ISW, успехи Украины в феврале 2026 года "достойны внимания".

Однако, по мнению аналитиков, украинские контратаки "вряд ли перерастут в широкомасштабное контрнаступление, очень вероятно, что российские войска стабилизируют свои позиции и снова начнут наступление".

Вместе с тем в ISW признали, что последние успехи Украины на поле боя сорвали усилия России создать условия для своего весенне-летнего наступления 2026 года и заставили российские войска создать стабильную оборону, прежде чем начать борьбу за возвращение утраченных позиций.

Продвижение врага и Сил обороны: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, по оценке аналитиков DeepState, в феврале 2026 года прирост оккупированной территории составил 126 кв. км, что в два раза меньше, чем в январе этого года и меньше всего с июля 2024-го. Больше всего продвижений России зафиксировано на Покровском участке, на втором месте Славянский, а на третьем - Краматорский.

2 марта Генштаб сообщил, что Силы обороны освободили девять населенных пунктов на Александровском направлении. Отмечалось, что воинские части и подразделения группировки Десантно-штурмовых войск продолжают там активные наступательные действия, навязывая врагу свои условия боя.

В то же время накануне в DeepState зафиксировали, что армия РФ продвинулась возле трех сел Донецкой области: вблизи Маркового в Краматорском районе, возле Ровно и в Гришином Покровского района.

Вас также могут заинтересовать новости: