Полностью уничтожаются: военный рассказал о попытках оккупантов подойти к Константиновке

Все небольшие группы оккупантов, которые пытаются просочиться в сторону Константиновки, полностью уничтожаются.

Российские оккупанты продолжают попытки продвинуться к городу Константиновка и его окрестностям, но ситуация контролируется украинскими военными.

Об этом сказал командир 3-го механизированного батальона 44-й ОМБр Вячеслав (Грач) Гудзь в эфире Киев24. Он отметил, что все небольшие группы оккупантов, которые пытаются просочиться в сторону Константиновки, в настоящее время полностью уничтожаются.

"Накопление конечно есть. Враг так же сейчас перебрасывает все больше своей живой силы. И будет увеличивать свои атаки для продвижения в направлении населенного пункта Константиновка по всем флангам", - детализировал военный.

Гудзь спрогнозировал, что с изменением погоды оккупанты продолжат использовать тактику инфильтрации на этом направлении.

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя руководителя Офиса президента, бригадного генерала Павла Палисы, цель россиян состоит в том, чтобы до конца марта - начала апреля выйти на админграницы Донецкой области, а также максимально продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях.

3 марта аналитический мониторинговый проект DeepState сообщал, что оккупанты смогли продвинуться возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области. Это произошло в Краматорском и Покровском районах.

"Враг продвинулся вблизи Маркового, Ровного и в Гришином", - говорится в сообщении.

