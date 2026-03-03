Выигрывает без выстрелов: эксперт объяснил, почему России выгодна война на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке стала стресс-тестом для энергетической стратегии и политической сплоченности Европы.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на газ в Европе резко взлетели. Из-за этого европейским странам будет труднее отказаться от российских энергоресурсов.

Как пишет старший научный сотрудник Атлантического совета по глобальной энергетике Андрей Коватариу в своем материале, ситуация на Ближнем Востоке - это не только стресс-тест для энергетической стратегии и политической сплоченности Европы, но и напоминание о том, что Россия по-прежнему выигрывает, когда система пошатывается.

Коватариу подчеркнул, что на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке Россия, по-видимому, является основным бенефициаром в краткосрочной перспективе. По его словам, политические разногласия внутри ЕС усугубляются по мере роста опасений по поводу доступности энергоресурсов.

Эксперт отметил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к росту рисковой премии на рынках нефти и газа. Более того, компания QatarEnergy приостановила производство сжиженного природного газа (СПГ) после после атак на ключевые объекты в промышленном городе Рас-Лаффан, который обеспечивает значительную долю мировой торговли СПГ.

Кроме того, из-за перекрытия Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок СПГ и нефти, трейдеры и судовладельцы решили пересмотреть свои риски. К этому добавляется неопределенность в отношении поставок газа по трубопроводу между Ираном и Турцией. Если эти объемы будут сокращены или прерваны, Анкаре, возможно, придется закупать дополнительные партии на спотовом рынке СПГ.

Коватариу считает, что по отдельности все эти события вполне управляемы. Тем не менее, вместе они создают синхронное ужесточение глобальной опциональности газа.

Почему это особенно болезненно для ЕС

Коватариу отметил, что проблемы с энергоносителями возникли в особенно неудобное для Европейского Союза время. После относительно суровой зимы уровень запасов низкий, что означает более острую необходимость в их пополнении.

Также снежный покров в некоторых частях Южной и Центральной Европы был ниже среднего. Эксперт объяснил, что меньший снежный покров означает меньшее производство гидроэлектроэнергии весной и летом. На практике это означает большее производство электроэнергии на газовых электростанциях именно в тот момент, когда Европе нужно закачать газ обратно в хранилища.

Коватариу подчеркнул, что продолжительность конфликта на Ближнем Востоке имеет большее значение для ЕС. Правила Евросоюза требуют, чтобы хранилища были заполнены на 90% до наступления зимы. Это означает, что закачка должна значительно ускориться в течение лета.

Как Россия может извлечь из этого выгоду

Коватариу отметил, что Россия получает выгоду из этой ситуации, не делая ни одного выстрела в Персидском заливе. По его словам, более жесткий рынок СПГ усиливает воспринимаемую ценность остаточных поставок из РФ.

Более того, эксперт подчеркнул, что Москве не нужно восстанавливать доминирующее положение на рынке, чтобы получить рычаги влияния. России достаточно оставаться маргинальным поставщиком в условиях жесткой системы.

Коватариу уверен, что Россия сможет добиться чего-то долгосрочного, если обострение конфликта на Ближнем еще сильнее усугубит политические разногласия внутри ЕС, вызовет задержку отказа от российского газа или пересмотр двусторонних газовых соглашений с Москвой.

Война в Иране ставит под угрозу отказ Европы от российского газа

Ранее Reuters писало, что война в Иране и ответные атаки Тегерана могут повлиять на энергоснабжение и вновь активизировать в Европейском Союзе дебаты о запрете импорта российского газа. В агентстве отметили, что цены на европейский газ на этой неделе выросли на 75%, достигнув многолетних максимумов.

Страны Европейского Союза в прошлом месяце окончательно одобрили запрет на импорт газа из России, который должен вступить в полную силу не позднее конца 2027 года. Норвегия, являющаяся крупнейшим производителем газа в Европе, удовлетворяет около 30% спроса. Она также поставляет около 20% нефти континента.

