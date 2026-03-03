4 марта Украину разогреет до +14°: где будет настоящая весна

В среду, 4 марта, практически по всей Украине ожидается теплая весення погода. Самая высокая температура будет на западе, где воздух прогреется до приятных +10°...+14°. В большинстве областей столбики термометров покажут +6°...+9°, только на востоке и северо-востоке еще будет прохладно, +2°...+5°. По всей стране будет сухо и облачно с прояснениями, только местами на левобережье пройдут небольшие дожди, местами - с мокрым снегом. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -3°, днем +8°.
- Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -2°, днем +14°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +13°.
- В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +12°.
- В Тернополе 4 марта ночью -2°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +11°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +14°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем будет +14°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +14°.
- В Виннице завтра будет -3°...+10°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в среду ночью -3°, днем +9°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+6°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Черкассах завтра ночью -2°, днем +8°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +8°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+5°, небольшой дождь.
- В Одессе 4 марта - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +9°.
- В Херсоне в среду ночью будет -1°, днем +8°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +8°.
- В Запорожье температура ночью -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +4°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью -2°, днем +4°, небольшой дождь и мокрый снег.
- В Днепре температура ночью будет -2°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, 0°...+7°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +5°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°.
4 марта - праздник, приметы погоды
4 марта - святого преподобного Герасима в Иордане. По приметам, если утром мороз, то весна будет ранняя.