В Украине из-за низкого спроса дешевеют огурцы: сколько просят за килограмм

Стоимость овоща все еще на 50% выше, чем в конце февраля 2025 года.

Цены в Украине на огурцы после длительного роста начали снижаться. Овощи уже отпускают в пределах 125-170 грн/кг, что в среднем на 11% дешевле, чем за неделю до этого.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что спрос на тепличные огурцы ухудшился, поэтому производители вынуждены снижать цены. Украинцы были не готовы активно покупать овощ по прежним расценкам, поэтому и магазины уменьшили объемы закупок.

При этом подавляющее большинство стационарных тепличных комбинатов Украины начали реализацию огурцов нового оборота. Поэтому и предложение выросло, что также повлияло на цены.

Пока что огурцы остаются дорогим удовольствием по сравнению с ценами годичной давности – сейчас их стоимость в среднем на 50% выше. Аналитики не исключают дальнейшего удешевления овоща.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

Огурец тепличный весовой от украинских фермеров в Varus стоит 209,90 грн/кг.

Импортный огурец из Турции в Novus продают почти за те же деньги – по 209 грн/кг.

В АТБ огурцы продают со скидкой по 199,89 грн/кг вместо прежней цены 209,89 грн/кг.

Цены на овощи в Украине – последние новости

Не только огурцы порадовали украинцев более умеренными ценами. На этой неделе также подешевела свекла – в среднем на 12%. На стоимость овоща повлияло улучшение предложения.

Стоимость некоторых других овощей тоже снизилась – в частности это касается еще одного "борщевого" овоща, моркови, и зеленого лука.

