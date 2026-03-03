'Не забывай о деньгах': СМИ рассказали, как командиры РФ зарабатывают на войне в Украине

Переписка российского генерала Романа Демурчиева содержит доказательства процветания коррупции в российской армии.

Российские командиры используют войну в Украине, чтобы обогатиться, что подтверждают переписки с другими офицерами, сообщает Radio Free Europe.

Журналисты издания получили текстовые и аудиосообщения, фотографии и видео, которые, как утверждается, были отправлены и получены в течение трех лет российским генералом Романом Демурчиевым.

Издание подчеркивает, что они содержат многочисленные доказательства возможных военных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине.

"Война есть война, но не забывай про деньги. Бери свое", - написал российский офицер в сообщении подчиненному, который должен был заменить его на посту командира дивизии, воюющей в Украине.

Как отмечает издание, он, очевидно, советовал своему коллеге воспользоваться возможностями для заработка, которые предоставляет эта должность.

Материалы, которые изучили Схемы и Systema, а также российские журналисты издания, занимающиеся расследованиями, также указывают на распространенную коррупцию, включая взяточничество и кумовство.

В статье подчеркивается, что эти факты указывают на то, как построена властная динамика в российской армии, кто кому подчиняется в иерархии и как работает система.

В публикации рассказывается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину чуть более четырех лет назад несколько высокопоставленных российских военных офицеров были уволены и обвинены в коррупции.

В некоторых из этих случаев обвинения во взяточничестве, хищении или мошенничестве достигают миллионов долларов. Как свидетельствуют материалы, которые изучили журналисты, большинство сумм были вымогаемы или получены от Демурчиева.

Путин повысил Демурчиева с полковника до генерал-майора в июне 2023 года. Через несколько месяцев после этого он рассказал своей жене, что его солдаты взяли в плен четырех украинских военных. Указывается, что Демурчиев высылал ей фото почерневших человеческих ушей, висевших на металлической трубе, и пошутил, что сделает из них гирлянду.

Доказательства свидетельствуют о том, что вымогательство или предложение взятки за перевод или повышение по службе является распространенным явлением в российской армии.

Как установили СМИ, призывники или солдаты платили от 100 000 до 1 миллиона рублей, что составляет от 1290 до 12 900 долларов за то, чтобы избежать отправки на боевые действия в Украину.

Примечательно, что из переписки Демурчиева журналисты сделали вывод, что офицеры довольно часто получают деньги от подчиненных и отправляют их своим начальникам.

В частности, в сообщениях от июня 2024 года Демурчиев писал, что его допрашивали прокуроры, которые хотели у него узнать, пересылал ли он деньги генералу Ивану Попову, своему бывшему начальнику.

Из материалов можно понять, что Попов несколько раз просил у Демурчиева "несколько сотен" тысяч рублей, а Демурчиев рассказал коллеге, что в течение шести лет помогал Попову финансово.

Издание отмечает, что в 2023 году Попов был уволен с должности командующего 58-й армией и отправлен в Сирию, чтобы российские войска оказали поддержку тогдашнему президенту Башару Асаду.

Попов утверждал тогда, что его уволили за то, что он написал в докладе начальнику Генерального штаба генералу Валерию Герасимову о нехватке боеприпасов и больших потерях российских войск на поле боя в Украине.

Сообщается, что Попова арестовали в мае 2024 года по обвинению в мошенничестве, ему инкриминировали хищение металла на сумму 1,3 миллиона долларов, который должен был быть использован для строительства оборонительных сооружений в оккупированной Россией части Запорожской области Украины.

По данным издания, Попов отрицал обвинения, но был признан виновным в апреле прошлого года и приговорен к пяти годам тюремного заключения.

