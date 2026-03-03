4 марта в Киеве заметно потеплеет

В среду, 4 марта, киевлян ждет спокойная весення погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В столице ожидается облачная погода с солнечными прояснениям.и Ночью столбики термометров покажут 0°...+1°, а днем воздух прогреется до +8°. Без осадков.
Ветер подует с запада, 5-10 м/с. Атмосферное давление начнет снижаться 749-755 мм ртутного столба.
Погода 4 марта
Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -2°, днем +14°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +13°.
В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +12°.
В Тернополе 4 марта ночью -2°, днем +12°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +11°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +14°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем будет +14°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +14°.
В Виннице завтра будет -3°...+10°, облачно с прояснениями.
В Житомире в среду ночью -3°, днем +9°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+6°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Черкассах завтра ночью -2°, днем +8°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +8°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+5°, небольшой дождь.
В Одессе 4 марта - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +9°.
В Херсоне в среду ночью будет -1°, днем +8°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +8°.
В Запорожье температура ночью -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +4°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.
В Харькове - пасмурно, температура ночью -2°, днем +4°, небольшой дождь и мокрый снег.
В Днепре температура ночью будет -2°, днем +6°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, 0°...+7°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +5°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°.