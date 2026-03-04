Что можно планировать на 8 марта: синоптик рассказал, какая будет погода

Днем в столице будет до 8 градусов тепла.

В воскресенье, 8 марта, по Украине и по Киеву ожидается погода без осадков. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказал Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Он отметил, что 8 марта в Украине будет погода без осадков. "Преимущественно у нас будет область повышенного атмосферного давления, которая будет располагаться на северо-западе Украины. Ее центр будет над Волынью, над Ровенской областью", - рассказал эксперт.

За счет большего количества прояснений ночью ожидается до -6 градусов. Зато в дневные часы ожидается температура в пределах +5°...+11°, а в западных областях - до +14°; на востоке и северо-востоке страны - в пределах +2°...+8°.

Погода в Киеве

В Киеве 8 марта также будет погода без осадков. Ночью ожидается 0°...-2°, а днем - до +8°.

"Если смотреть по территории области, то без осадков. Ночью - до 0°...-5°, а днем - +5°...+10°", - сказал Семилит.

8 марта в Украине

Как сообщал УНИАН, 8 марта отмечается Международный женский день. В последние годы на фоне политики декоммунизации периодически звучат инициативы отменить этот праздник в Украине.

Вместо этого предлагается установить в нашей стране праздник - День украинской женщины, который отмечать ежегодно 25 февраля.

