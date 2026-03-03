Православный праздник сегодня называют в народе Герасим Грачевник.

4 марта по новому церковному календарю вспоминают Герасима Иорданского - святого, которого сопровождал лев. Рассказываем, какие традиции и запреты связаны с этим днем, а также какой сегодня праздник церковный отмечают верующие по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - новоюлианский календарь

4 марта согласно новому православному календарю в Украине чтят память Герасима Иорданского - подвижника, чья жизнь стала примером строгого поста и необыкновенного милосердия. По старому церковному календарю Герасима Иорданского будут чтить 17 марта.

Будущий монах родился в Ликии (сейчас это территория Турции). Еще в юности он решил выбрать путь служения Богу: сначала он жил в Фиваидской пустыне Египта, затем переселился в Палестину, а позже обосновался у Иордана, где основал монастырь.

В монастыре у Герасима был очень строгий устав. Пять дней в неделю иноки жили в пустыне - там молились, ели сухой хлеб, пили воду и плели корзины из пальмовых ветвей. В субботу и воскресенье они возвращались в монастырь - для общей молитвы и причастия, а после снова уходили в пустыню. Во время Великого поста сам Герасим полностью отказывался от пищи - до самой Пасхи.

К нам дошла история о льве, которого приютил Герасим. По преданию, святой встретил в пустыне раненого зверя и вынул из его лапы колючку. С тех пор лев - его назвали Иорданом - жил возле монастыря и стал ручным. Однажды Герасим заподозрил льва в том, что тот съел осла, и в наказание заставил царя зверей носить воду. Но выяснилось, что осла случайно забрал купец - когда его караван возвращался назад, то лев привел осла обратно к монастырю. Герасим признал свою ошибку, и с тех пор они со львом стали неразлучными.

Когда Герасим умер, лев перестал есть и тоже умер на могиле своего друга. На иконах святого Герасима изображают со львом у ног.

Кого еще почитают сегодня согласно новому стилю:

мученика Павла и мученицу Юлианию;

преподобного Якова, постника;

перенесение мощей благоверного князя Вячеслава Чешского;

преподобного Герасима Киевского, игумена Вологодского;

святителя Григория, епископа Констанции Кипрской,

а также преподобномученика Иоасафа Снитногорскго.

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю в этот день вспоминают апостолов от семидесяти - Архиппа и Филимона. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре.

Обычаи даты - что можно делать 4 марта и чего нельзя делать сегодня

К святому Герасиму обращаются с молитвами дать физических и духовных сил, также просят исцелить от болезней - как людей, так и домашних животных. Преподобный помогает обрести терпение и благоразумие, поддерживает в семейных делах.

В народной традиции праздник называют Герасим Грачевник - в некоторых регионах к этому дню уже прилетают грачи. Сегодня по обычаю принято печь постное печенье в виде птиц - "грачиков". Часть выпечки можно отнести в церковь, часть - раздать соседям и знакомым. Считается, что чем щедрее угощение, тем больше счастья и достатка вернется в дом.

Дата считается удачной для генеральной уборки: нужно проветрить дом, перебрать вещи, смести паутину и пыль из дальних углов. Особое внимание уделяют старой обуви - ее нужно выбросить, и вместе с поношенными башмаками из дома уйдет все недоброе.

Церковь в это день призывает избегать ссор, грубости и злословия, нельзя обижать близких, сплетничать и завидовать. Осуждаются ложь и лень, а также отказ в помощи. Поскольку продолжается Великий пост, важно соблюдать умеренность в еде, но главное - не делать греховных поступков.

В народе этот день считается непростым и имеет ряд своих запретов:

нельзя обижать птиц и разорять гнезда - тому, кто нарушит запрет, "счастья на земле не видать";

не советуют отправляться в дальнюю дорогу - может быть неудачной;

лучше избегать крупных покупок - могут быть денежные потери;

нельзя кричать на кошек - это к большой беде.

Также в народе существует поверье, что по земле сегодня могут бродить злые духи и кикиморы - неопрятные женщины в рваной одежде и с разными глазами, "один глаз - для сглаза, другой - для показа". Чтобы уберечься от них, в дом приносили ветки можевельника.

Приметы 4 марта

День связывают с прилетом грачей, по их поведению стараются определить, какой будет весна и лето:

грачи сегодня прилетели - снег сойдет примерно через месяц;

птицы шумят и суетятся - к дождливому лету;

день сухой и солнечный - в лесу будет много ягод, а также урожай зерна и овощей.

Самая добрая примета дня - увидеть, как грачи устраиваются в старых гнездах. Это обещает скорую весну и щедрый год.

