4 марта по новому церковному календарю вспоминают Герасима Иорданского - святого, которого сопровождал лев. Рассказываем, какие традиции и запреты связаны с этим днем, а также какой сегодня праздник церковный отмечают верующие по старому стилю.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине - новоюлианский календарь
- Какой сегодня православный праздник по старому стилю
- Обычаи даты - что можно делать 4 марта и чего нельзя делать сегодня
- Приметы 4 марта
Какой сегодня церковный праздник в Украине - новоюлианский календарь
4 марта согласно новому православному календарю в Украине чтят память Герасима Иорданского - подвижника, чья жизнь стала примером строгого поста и необыкновенного милосердия. По старому церковному календарю Герасима Иорданского будут чтить 17 марта.
Будущий монах родился в Ликии (сейчас это территория Турции). Еще в юности он решил выбрать путь служения Богу: сначала он жил в Фиваидской пустыне Египта, затем переселился в Палестину, а позже обосновался у Иордана, где основал монастырь.
В монастыре у Герасима был очень строгий устав. Пять дней в неделю иноки жили в пустыне - там молились, ели сухой хлеб, пили воду и плели корзины из пальмовых ветвей. В субботу и воскресенье они возвращались в монастырь - для общей молитвы и причастия, а после снова уходили в пустыню. Во время Великого поста сам Герасим полностью отказывался от пищи - до самой Пасхи.
К нам дошла история о льве, которого приютил Герасим. По преданию, святой встретил в пустыне раненого зверя и вынул из его лапы колючку. С тех пор лев - его назвали Иорданом - жил возле монастыря и стал ручным. Однажды Герасим заподозрил льва в том, что тот съел осла, и в наказание заставил царя зверей носить воду. Но выяснилось, что осла случайно забрал купец - когда его караван возвращался назад, то лев привел осла обратно к монастырю. Герасим признал свою ошибку, и с тех пор они со львом стали неразлучными.
Когда Герасим умер, лев перестал есть и тоже умер на могиле своего друга. На иконах святого Герасима изображают со львом у ног.
***
Кого еще почитают сегодня согласно новому стилю:
- мученика Павла и мученицу Юлианию;
- преподобного Якова, постника;
- перенесение мощей благоверного князя Вячеслава Чешского;
- преподобного Герасима Киевского, игумена Вологодского;
- святителя Григория, епископа Констанции Кипрской,
а также преподобномученика Иоасафа Снитногорскго.
Какой сегодня православный праздник по старому стилю
По юлианскому календарю в этот день вспоминают апостолов от семидесяти - Архиппа и Филимона. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре.
Обычаи даты - что можно делать 4 марта и чего нельзя делать сегодня
К святому Герасиму обращаются с молитвами дать физических и духовных сил, также просят исцелить от болезней - как людей, так и домашних животных. Преподобный помогает обрести терпение и благоразумие, поддерживает в семейных делах.
В народной традиции праздник называют Герасим Грачевник - в некоторых регионах к этому дню уже прилетают грачи. Сегодня по обычаю принято печь постное печенье в виде птиц - "грачиков". Часть выпечки можно отнести в церковь, часть - раздать соседям и знакомым. Считается, что чем щедрее угощение, тем больше счастья и достатка вернется в дом.
Дата считается удачной для генеральной уборки: нужно проветрить дом, перебрать вещи, смести паутину и пыль из дальних углов. Особое внимание уделяют старой обуви - ее нужно выбросить, и вместе с поношенными башмаками из дома уйдет все недоброе.
Церковь в это день призывает избегать ссор, грубости и злословия, нельзя обижать близких, сплетничать и завидовать. Осуждаются ложь и лень, а также отказ в помощи. Поскольку продолжается Великий пост, важно соблюдать умеренность в еде, но главное - не делать греховных поступков.
В народе этот день считается непростым и имеет ряд своих запретов:
- нельзя обижать птиц и разорять гнезда - тому, кто нарушит запрет, "счастья на земле не видать";
- не советуют отправляться в дальнюю дорогу - может быть неудачной;
- лучше избегать крупных покупок - могут быть денежные потери;
- нельзя кричать на кошек - это к большой беде.
Также в народе существует поверье, что по земле сегодня могут бродить злые духи и кикиморы - неопрятные женщины в рваной одежде и с разными глазами, "один глаз - для сглаза, другой - для показа". Чтобы уберечься от них, в дом приносили ветки можевельника.
Приметы 4 марта
День связывают с прилетом грачей, по их поведению стараются определить, какой будет весна и лето:
- грачи сегодня прилетели - снег сойдет примерно через месяц;
- птицы шумят и суетятся - к дождливому лету;
- день сухой и солнечный - в лесу будет много ягод, а также урожай зерна и овощей.
Самая добрая примета дня - увидеть, как грачи устраиваются в старых гнездах. Это обещает скорую весну и щедрый год.