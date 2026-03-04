Теперь лучше понимает: Мерц объяснил Трамну, что поставлено на карту для Украины, - Politico

Мерц перед камерами не противоречил Трампу, но за закрытыми дверями объяснял главе Белого дома, что значат для Украины территориальные уступки Кремлю.

Встреча канцлера Германии Фридриха Мерца с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете подняла два важных вопроса, в том числе и касаемо Украины.

Как пишет издание Politico, первый состоит в том, насколько далеко Мерц готов зайти, чтобы остаться в хороших отношениях с Трампом, второй - какой политической ценой.

В чем стратегия Мерца

Издание акцентировало, что Мерц молчал, когда Трамп угрожал "эмбарго" Испании за недостаточное финансирование обороны, а также когда глава Белого дома разносил в пух и прах премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

"Молчание Мерца было частью очевидной стратегии: никогда не противоречить Трампу перед камерами и пытаться в частных разговорах убедить принять точку зрения Германии", - написали журналисты.

Эта точка зрения главным образом касалась двух тем - Украины и внешней торговли. Именно эти вопросы, как отметило издание, во многом зависят от часто унизительного балансирования в отношениях с обидчивым и непредсказуемым Трампом.

Издание отметило, что Мерцу удалось расположить к себе Трампа, который назвал его даже "другом" и похвалил за "действительно отличную работу". Трамп также выразил благодарность канцлеру за то, что в вопросе Ирана он "очень любезен".

Это, по сути, и была стратегия Мерца перед началом переговоров с Трампом, подчеркнуло издание.

Что было за закрытыми дверями

После встречи с Трампом Мерц заявил, что защищал Стармера перед Трампом, заявив ему, что британский лидер "вносит действительно очень, очень большой, очень, очень ценный вклад в помощь и в прекращение войны в Украине, поэтому критика в его адрес неоправдана".

Ключевым моментом, по словам Мерца, было не поправлять Трампа перед камерами:

"Я делал это за закрытыми дверями, потому что не хотел разыгрывать конфликт на открытой сцене".

Вопрос Украины

Цель Мерца во ввремя визита заключалась в том, чтобы убедить Трампа оказывать более агрессивное давление на российского диктатора Владимира Путина с помощью санкций, чтобы положить конец войне Кремля против Украины.

"Россия тянет время и, делая это, действует против воли американского президента. Сегодня я призвал к усилению давления на Москву", - сказал Мерц.

Мерц также рассказал, что показал Трампу карту линии фронта в Украине и что у него сложилось впечатление, "что президент теперь лучше понимает, что поставлено на карту для этой страны", когда речь идет о необходимости избегать территориальных уступок.

Также Мерц сказал, что поднимал вопрос о необходимости присоединения Европы к мирным переговорам, которые продолжаются между Россией и Украиной при посредничестве США:

"Трамп знает, что только мир, который поддержит и легитимизирует Европа, может быть длительным. Он также знает, что вклад Европы в безопасность Украины, восстановление, европейскую интеграцию будет просто незаменимым для этого мира".

Издание подытожило, что сохранение возможности убедить Трампа по вопросу Украины - вот почему Мерц избегает открытой конфронтации.

Встреча Мерца и Трампа

Вчера по поводу встречи Мерца и Трампа издание Politico писало, что канцлер установил довольно хорошие отношения с президентом США и воспользуется этим, чтобы склонить его на свою сторону по двум самым главным для Европы вопросам - поддержке Украины и по введению пошлин.

Также сообщалось, что Трамп пригрозил разорвать торговлю с Испанией и раскритиковал Стармера за отказ поддержать удары по Ирану.

