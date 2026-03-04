Синоптик рассказал, чем погода порадует украинцев до конца недели

Благодаря антициклону осадков почти не будет.

В ближайшие дни, до конца текущей недели, в Украине сохранится довольно теплая погода. Осадки ожидаются только в четверг, а в дальнейшем будет преобладать сухая погода благодаря антициклону. Ночью будет небольшой мороз, а днем по всей стране температура будет повышаться до уверенных "плюсов", местами - до +10°...+15°. Только на крайнем северо-востоке будет около 0°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале meteoprog.

Погода 5 марта

В четверг небольшой снег, мокрый снег ожидается в восточной части страны и на Сумщине. На остальной территории будет сухо. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер усилится до 7-12 м/с. Ночью будет -4...+1 °С, днем +2...+7 °С, в юго-западной части +7...+12 °С, а на крайнем северо-востоке около 0 °С.

Погода 6 марта

"Погодные условия в нашей стране будет определять антициклон, поэтому существенных осадков не прогнозируется. Только ночью в восточных областях возможен небольшой снег или мокрый снег", - сказал Кибальчич.

Видео дня

Ветер ослабнет до 5-10 м/с. Температура ночью останется -4...+1 °С, днем +2...+7 °С, в Закарпатье +7...+12 °С, а на крайнем северо-востоке около 0 °С.

Погода 7 марта

В субботу по всей Украине будет малооблачная и спокойная погода, без осадков. Только ночью и утром местами может возникать слабый туман. Ветер ослабнет до 3-8 м/с. Температура ночью будет снижаться до -1...-6 °С, днем термометры покажут +2...+7 °С, а на крайнем западе +8...+13 °С.

Погода 8 марта

В конце недели продолжится период сухой и малооблачной погоды по всей Украине. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер будет 5-10 м/с. Температура ночью 0...-5 °С, днем +5...+10 °С, а на крайнем западе разогреется до +11...+15 °С.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что в начале новой недели температура в Украине существенно снизится.

"Я знаю, что вам это не понравится, но с 9 марта в большинстве областей Украины ожидается ощутимое похолодание", - сказала она.

По ее данным, похолодание обойдет западные области.

Вас также могут заинтересовать новости: