F-15E Strike Eagle: что известно об истребителях США, которые ошибочно сбил Кувейт

ВВС США анализируют инцидент и ускоряют переход на F-15EX Eagle II.

Три американских истребителя F-15E Strike Eagle были сбиты 1 марта 2026 года над Кувейтом во время поддержки операции "Эпическая ярость". По данным Центрального командования США, речь идет о вероятном инциденте с "дружественным огнем", пишет 19FortyFive.

В CENTCOM сообщили, что все шесть членов экипажа катапультировались, были эвакуированы и находятся в стабильном состоянии. Кувейт подтвердил факт инцидента и присоединился к спасательной операции.

В то же время американское командование заявило о гибели трех военнослужащих и ранении еще пятерых. Пока не уточняется, были ли среди жертв военные, базирующиеся непосредственно в Кувейте.

Самый быстрый истребитель США

F-15E Strike Eagle остается самым быстрым истребителем на вооружении США. Самолет способен развивать скорость более 2,5 Маха, что превышает показатели F-35 Lightning II (1,6 Маха) и даже F-22 Raptor (2,2 Маха).

Истребитель оснащен двумя двигателями Pratt & Whitney F100-PW-220 или F100-PW-229 с суммарной тягой до 58 тысяч фунтов. Соотношение тяги к весу позволяет самолету осуществлять вертикальное ускорение и демонстрировать высокую маневренность.

F-15E – это двухместный многоцелевой истребитель, способный выполнять задачи класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" при любых погодных условиях, днем и ночью.

Вооружение и боевой опыт

Самолет может нести до 10,4 тонны боеприпасов и топлива, включая 20-мм пушку M61A1 Vulcan, ракеты AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder, а также высокоточные управляемые авиабомбы.

F-15 имеет один из самых впечатляющих боевых рекордов в мире – более 104 побед в воздушных боях без потерь. Во время операции "Буря в пустыне" эти самолеты одержали 36 из 41 воздушной победы США.

Несмотря на это, отдельные борты терялись из-за наземного огня или технических инцидентов.

Переход на F-15EX Eagle II

США постепенно переходят на модернизированную версию – F-15EX Eagle II. Новый самолет способен нести до 13,4 тонны боеприпасов и оборудования и имеет до 12 (с возможностью расширения до 23) точек подвески.

F-15EX получит современную цифровую систему управления, обновленную кабину с сенсорными дисплеями и расширенные возможности радиоэлектронной борьбы. Рассматривается также интеграция блоков помех следующего поколения для потенциальной замены самолетов электронной атаки, в частности EA-18G Growler, производство которых планируют завершить в 2027 году.

Несмотря на трагедию над Кувейтом, F-15E Strike Eagle остается одной из ключевых платформ ВВС США и продолжает играть важную роль в современных боевых операциях.

Инциденты в Кувейте - потеря F-15E Strike Eagle

Как сообщал УНИАН, в понедельник утром в Кувейте разбились несколько американских истребителей F-15E Strike Eagle. Инцидент произошел на фоне продолжающейся военной операции США против Ирана.

Американские военные заявили, что Кувейт "по ошибке сбил" целых три американских истребителя F-15E Strike Eagle во время боевого вылета в момент атаки Ирана на страну.

