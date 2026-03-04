MamaRika вышла на связь из Дубая и сообщила о проблемах со здоровьем

Артистка вместе с сыном сильно отравилась.

Популярная украинская певица MamaRika, которая застряла в Дубае, рассказала о проблемах со здоровьем.

Оказалось, что кроме напряженной обстановки в ОАЭ и беспокойства за собственную безопасность, она с маленьким сыном еще и отравилась. В своем Instagram артистка вышла на связь и рассказала подробности их состояния.

"Последние три дня просто адские. Мы здесь конкретно застряли. Кроме этого, еще усложняет ситуацию то, что мы очень сильно отравились с Давидом. Я уже почти отошла, малыш только отходит. Нас уже хотели положить в больницу, какая-то кишечная инфекция. Параллельно со всеми этими событиями мы еще и боролись с вирусом. Хорошо, что украинская женщина имеет с собой аптечку, и мы обошлись скорой и тем, что я имела с собой. Сказать, что последние три дня тяжелые - не сказать ничего", - отметила MamaRika.

Исполнительница хитов "Люби себе" и "Одне питання" добавила, что ей морально тяжело находиться вдали от дома и пребывать в неопределенности. Однако она вместе со знакомыми ищет варианты, как безопасно выехать из Дубая в Украину.

"Сложно морально. Даже не из-за взрывов, потому что к этому привыкли. Украинцев сложно этим напугать. Мы в другой стране. Я не понимаю, как это здесь работает. Да, есть ПВО. Но дома, это дома. Огромная команда людей сидит и пытается нас отсюда вытащить, уже начали появляться какие-то варианты вылетов, мы постоянно мониторим", - подчеркнула артистка.

