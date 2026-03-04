РФ перебрасывает спецназ в район наступления Сил обороны на юге, - эксперт

Враг пытается переломить ход событий в этом регионе.

Силы обороны начали наступление на юге Украины, поскольку РФ там планировала создать условия для угрозы непосредственно Запорожью. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко.

"Российский план заключался в том, чтобы двигаться в сторону Запорожья. И тогда уже возник замысел в Генеральном штабе ВСУ, каким образом этому противодействовать. Потому что мы видели конец 2025 года, ухудшалась для нас ситуация в районе Гуляйполя, враг там действовал активно, пытался продвинуться западнее. Плюс, они пытались подключить Ореховское направление, чтобы двигаться в сторону Запорожья", – сказал Мусиенко.

Он добавил, что целью оккупантов было перейти от тактического к оперативному наступлению. Однако украинские защитники сорвали эти планы врага.

"Было очевидно, что нужно применять контрдействия. И фактически они в определенной степени удались. Потому что мы видим, что есть освобожденные территории и населенные пункты. Там российские подразделения разные. Они пытаются сейчас подтянуть больше своих спецназовцев, с целью улучшить свою ситуацию, переломить ход событий. Но Вооруженные Силы не дают этого сделать противнику", – добавил Мусиенко.

Наступление Сил обороны: что известно

Ранее аналитики DeepState сообщили об успехах Сил обороны Украины возле 5 населенных пунктов, расположенных на административной границе Днепропетровской и Запорожской областей. Отмечается, что украинские защитники отбросили противника вблизи Злагоды, Новогригоровки, Новониколаевки, Степового и Тернового.

Между тем аналитики из Института изучения войны отметили, что Украина за последние две недели февраля впервые с 2023 года освободила больше территорий, чем потеряла. В то же время они поставили под сомнение заявления Владимира Зеленского об освобождении 460 квадратных километров украинской территории.

