Годами картину ошибочно считали произведением одного из учеников Рембрандта.

После двух лет исследования скромной на вид картины XVII века эксперты из амстердамского Рейксмузея заявили, что имеют достаточно доказательств, чтобы объявить ее работой голландского мастера Рембрандта ван Рейна, пишет Forbes.

Ученые использовали передовые методы сканирования для анализа картины 1633 года, обнаружив материалы, техники и характерные черты художника. На этой неделе картину впервые за десятилетие выставили публично.

Картина под названием "Видение Захарии в храме" изображает библейскую сцену, где первосвященника Захарии, наиболее известного как отца Иоанна Крестителя, посетил ангел Гавриил. Согласно библейскому повествованию, Гавриил говорит Захарии и его жене Елизавете, что у них будет сын, несмотря на преклонный возраст. На картине ангел напрямую не изображен. Вместо этого она намекает на его присутствие ярким светом над Захарией, который выглядит ошеломленным вестью ангела.

Эта работа предлагает взгляд на ранние годы карьеры художника, поскольку он написал ее в возрасте 27 лет. Руководитель компании Rembrandt Experts Марк Винтер, который исследует, проверяет подлинность и оценивает работы Рембрандта с 2002 года, указал на несколько признаков юности художника: лицо маленькое по отношению к телу, руки миниатюрные и не вызывают ощущения силы или мощи, а визуальный фон минимален.

Частный коллекционер приобрел "Видение Захарии в храме" у амстердамского арт-дилера П. де Бура в 1961 году, а несколько лет назад супруги, унаследовавшие его от отца, решили сохранить его и обратились в музей в надежде узнать о нем больше.

Ранее картину приписывали анонимному ученику Рембрандта. Но микрорентгеновское сканирование показало, что пигменты, в частности мел, свинцовые белила и пигменты на основе меди, также встречаются в других работах Рембрандта, написанных в тот же период. По данным Рейксмузея, нанесение слоев краски, обработка поверхности художником и тематика картины, соответствующая его творчеству, еще раз подтверждают вывод о том, что это оригинальная картина Рембрандта.

Как проверяют картины

Микро-рентгеновская флуоресценция, или рентгеновская флуоресценция, использует сфокусированные рентгеновские лучи для картирования химического состава слоев краски, что позволяет исследователям анализировать пигменты и чернила, не повреждая произведение искусства. Этот метод широко используется в реставрации произведений искусства, а также в таких областях, как геология и криминалистика.

Это один из передовых методов, примененных в операции "Ночной дозор" – продолжающемся громком исследовании Рейксмузея самой известной картины Рембрандта "Ночной дозор", которую рассматривают в стеклянной камере на глазах у посетителей музея.

Среди недавних примеров, изображения обнаружили 500-летнюю тайну, скрытую под портретом Анны Болейн, королевы Англии с 1533 по 1536 год.

Исследование портрета Анны Болейн

Напомним, что королеву Анну Болейн преследовали слухи о том, что у нее было шесть пальцев на руке. За это ее даже считали ведьмой. Однако инфракрасное сканирование известного портрета "Роза" показало, что картину намеренно изменили, чтобы развеять эти слухи. Исследователи говорят, что можно точно определить момент, когда художник показал руки королевы – без каких-либо дополнительных пальцев.

