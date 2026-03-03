Жизненный цикл F-35: сколько лет может прослужить американский истребитель

Военные планируют эксплуатировать флот этих самолетов еще в течение нескольких десятилетий.

Военные самолеты и оборудование изготавливают так, чтобы они могли служить в течение длительного времени и выдерживали экстремальные условия. Это касается, в частности, истребителей.

Такие современные самолеты, как, например, F-35, часто должны оставаться в воздухе без дозаправки, особенно во время длительных миссий. Именно эта модель истребителей рассчитана на 8000 летных часов, рассказывает ресурс Slash Gear.

Даже если двигатель модифицирован или сам самолет модернизирован, все время, которое борт провел в воздухе, засчитывается в эти 8 тысяч летных часов. В докладе правительства США об устойчивости F-35 за 2024 год сказано, что каждый вариант F-35 регулярно летает определенное количество часов в год. Так, F-35A летает около 187 часов, а F-35C – около 336 часов.

"Итак, используя указанный самолет с 8000 летными часами, F-35A, единственный вариант, способный нести ядерное оружие, может достичь срока годности около 43 календарных лет. F-35C технически может достичь срока эксплуатации около 24 календарных лет", – говорится в материале.

Однако эти цифры являются приблизительными. Они не учитывают техническое обслуживание, а также дополнительное время полета – к примеру, из-за развертывания истребителей в какой-то части мира.

Авторы материала отмечают, что такие истребители летают только около 50% от того времени, которое теоретически могли бы. Это было связано с пробелами в техническом обслуживании и проблемами с поддержкой самолетов.

"Несмотря на ограниченное количество летных часов в последние годы, военные планируют эксплуатировать флот F-35 до 2077 или 2088 года, в зависимости от варианта и вида вооруженных сил", – резюмирует издание.

Какое оружие истребитель F-35 использует для наземных ударов

Американский истребитель F-35 может нести широкий спектр высокоточного оружия. Для наземных атак он использует 7 высокоточных боеприпасов.

В частности, в перечень попали боеприпасы Joint Direct Attack Munitions (JDAM). В то же время ракета SPEAR 3 превращает истребитель F-35 в платформу для ударов на большие расстояния.

