Магнитные бури 4 марта: будет ли шторм сегодня (график)

На Земле фиксируют полное "затишье" - магнитных бурь не ожидается.

В среду, 4 марта, продолжится периоди без магнитных бурь. Об этом сообщает Британская геолгическая служба.

Ожидается, что условия солнечного ветра останутся стабильными. Скорость его будет на фоновом уровне, и существенного усиления не прогнозируется.

В результате прогнозируется, что геомагнитная активность останется спокойной не только сегодня, но также 5 и 6 марта.

О том, что магнитных бурь пока не ожидается, сообщает и meteoagent. По прогнозу, Кп-индекс в ближайшие дни не поднимется выше 4, а магнитная буря начниается с отметки 5.

На Солнце впервые с 2022 года зафиксировали отсутствие пятен – его диск был полностью "чистым". В прошлый раз такое наблюдали 8 июня 2022 года, более 1355 дней назад. Это может указывать на переход 25-го солнечного цикла к более спокойной фазе.

Солнечные пятна – это тёмные и более холодные области, возникающие из-за мощных магнитных полей. Их разрывы вызывают вспышки и выбросы корональной массы, способные провоцировать геомагнитные бури на Земле.

Активность Солнца меняется примерно раз в 11 лет. Пик текущего цикла пришёлся на 2024 год. "Чистое" состояние длилось всего два дня – уже 24 февраля появилась новая активная область. Учёные отмечают, что говорить о начале долгого спада пока рано: следующий минимум ожидается ближе к 2030 году.

